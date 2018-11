Gioca Volley S3 in Sicurezza, presentata a Udine l’ultima tappa del tour 2018

Udine è pronta a far festa con il tour di divertimento, pallavolo e sicurezza. Domani, a partire dalle ore 9 e sino a tardo pomeriggio, il PalaIndoor del capoluogo friulano ospiterà infatti la tappa conclusiva del Gioca Volley S3 in Sicurezza 2018. L’evento, organizzato da ANSF, Polfer e Fipav, è stato presentato presso il Salone del Popolo del comune di Udine alla presenza del Responsabile delle Relazioni Esterne dell’Ansf, Antonio Pagano, del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Antonella Cargnellutti, del Consigliere Federale della Fipav, Ferruccio Riva, del presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia, Alessandro Michelli, del presidente della Fipav Udine, Amerigo Pozzatello, e del Responsabile dell’Area Sviluppo e Formazione della Fipav, Stefano Bellotti. A dare il benvenuto istituzionale è stato l’Assessore allo Sport, Paolo Pizzocaro che ha salutato con gioia e soddisfazione l’arrivo a Udine del villaggio della schiacciata e della sicurezza ferroviaria e dei due super testimonial d'eccezione nonché campioni del mondo, Andrea "Lucky" Lucchetta e Samuele Papi: “Credo che quello tra sport, educazione alla sicurezza e legalità sia un binomio necessario nella formazione dei nostri ragazzi. E la sicurezza, nel caso del corretto utilizzo delle linee ferroviarie, passa necessariamente attraverso l’adozione – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Udine, Paolo Pizzocaro - da parte dei ragazzi, ma anche ovviamente degli adulti, di comportamenti corretti e rispettosi delle regole. Un po’ come nello sport: il vero campione non ha bisogno di barare. Per questo noi, come Comune di Udine, riteniamo estremamente importante l’evento organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo e ringraziamo Andrea “Lucky” Lucchetta e Samuele Papi per la loro straordinaria presenza”. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 27 novembre a partire dalle ore 9 al PalaBernes di Udine dove migliaia di giovanissimi pallavolisti coloreranno con la solita dose di entusiasmo, l’ultimo appuntamento del 2018 con sicurezza ferroviaria e schiacciate targato Ansf, Polfer e Fipav.