Gioca Volley S3 in Sicurezza, presentazione tra le stelle per la tappa di Lecce

Il Gioca Volley S3 in Sicurezza è ufficialmente approdato a Lecce. Questa mattina, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, del presidente del C.R. della Fipav Puglia, Paolo Indiveri, del presidente del C.T. della Fipav Puglia, Pierandrea Piccinni, dell’addetto alle relazioni istituzionali dell’ANSF, Antonio Pagano, e della vice dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise, Daniela Poduti Riganelli, è stata presentata la tappa d’apertura del circuito 2019 in programma domani a partire dalle ore 9 (fino alle 18) in Piazza Carmelo Bene a Lecce. Si riparte dunque dal Salento e da oltre 2500 giovanissimi pallavolisti che, assieme a super Andrea “Lucky” Lucchetta, saranno sensibilizzati circa il tema della sicurezza ferroviaria declinata attraverso la sana e divertente pratica del Volley S3. “Torniamo in campo per la sicurezza con la Fipav e i giovani – ha esordito Antonio Pagano, responsabile relazioni istituzionali dell’ANSF – carichi di entusiasmo e con l’obiettivo di lasciare insegnamenti importanti accompagnati dalla leggerezza e la spensieratezza di una giornata totalmente dedicata al sorriso. L’ANSF prosegue in questo progetto al fianco della Fipav con la consapevolezza di aver creato un format unico al mondo e che deve renderci tutti orgogliosi”. Parole di gioia per la ripresa del Gioca Volley S3 in Sicurezza sono state pronunciate anche dalla dottoressa Daniela Poduti, Reganelli, vice dirigente Polizia Ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise: “Giocheremo e schiacceremo per la sicurezza – ha dichiarato la dirigente della Polizia Ferroviaria – e lo faremo promuovendo il concetto della sicurezza ferroviaria. Sarà una giornata emozionante che certamente regalerà emozioni ai piccoli partecipanti così come a noi che ci ritroveremo sottorete per una missione tanto speciale quanto importante”. La palla è poi passata agli esponenti della Fipav che, sotto lo sguardo del testimonial, Andrea Lucky Lucchetta, e, a sorpresa, del sindaco neoeletto di Lecce, Carlo Salvemini, e dei campionissimi leccesi, Fefè De Giorgi e Valeria Caracuta, hanno esaltato un evento a cui si sta lavorando da oltre un mese senza sosta. “Grazie alla Fipav che ci ha scelti e grazie a chi da giorni sta lavorando notte e giorno a questo evento – ha dichiarato il presidente del C.R. della Fipav Puglia, Paolo Indiveri – domani la Puglia ospiterà un evento unico nel suo genere che certamente vedrà la partecipazione di migliaia di giovani pallavolisti. Siamo fieri e orgogliosi di ospitare il Gioca Volley S3 che certamente fungerà da volano per l’appuntamento preolimpico che ci vedrà impegnati a Bari ad agosto. L’entusiasmo di Andre Lucchetta e dei più piccoli farà da cassa di risonanza alla promozione che il comitato regionale sta portando avanti da circa un mese per dimostrare ancora una volta quanto la Puglia ami la pallavolo”. Stesso entusiasmo anche da parte del presidente del C.T. della Fipav Lecce, Pierandrea Piccinni che ha anche lanciato un appello alle istituzioni locali: “Spero che la magia del Gioca Volley S3 in Sicurezza faciliti anche i futuri rapporti istituzionali – ha dichiarato Piccinni – perché sarà fondamentale collaborare proficuamente per il bene dello sport salentino. Sono sicuro che vedere Piazza Carmelo Bene piena di gioia e valori, possa velocizzare ogni tipo di discorso rivolto al bene dello sport di Lecce e tutto il Salento”. La chiusura della conferenza è stata affidata a Stefano Bellotti, responsabile Area Promozione, Formazione, Tesseramento e Organizzazione Periferica della Fipav. “Gioca Volley S3 in Sicurezza è molto più di un semplice circuito sportivo. È un contenitore di valori, divertimento e socialità che ogni anno regala nuove emozioni. Ripartiamo da Lecce e dalla Puglia per un viaggio che ci porterà in tutta Italia per promuovere sport, rispetto delle regole e sicurezza. ANSF e Polfer saranno i nostri compagni di viaggio che renderanno unici i prossimi sei mesi”. Nel corso della tappa del Gioca Volley S3 in Sicurezza di Lecce sarà possibile acquistare i biglietti per assistere ai match del torneo di qualificazione olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 agosto. Il Comitato Organizzatore locale nel promuovere l’evento clou dell’estate per tutta la grande famiglia della pallavolo italiana, riserverà promozioni a tesserati e società (consultabili sul sito www.fipavpuglia.it).