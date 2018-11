Gioca Volley S3 in Sicurezza: tutto pronto per il gran finale a Udine

È tempo di legalità, divertimento e pallavolo. È tempo dell’ultima tappa del Gioca Volley S3 in Sicurezza 2018. È tempo della grande festa finale di Udine dove si concluderà l’entusiasmante tour di volley e sicurezza ferroviaria organizzato da Ansf, Polfer e Fipav. Dopo Prato, Brescia, Cagliari, Torino e Genova con oltre 12mila bambini coinvolti, sarà il capoluogo friulano a fare da cornice ad un nuovo indimenticabile evento all’insegna dello “spike it”. Appuntamento fissato per martedì 27 novembre quando al PalaBernes di Udine, dalle 9 del mattino sino a tardo pomeriggio, migliaia di bambini provenienti da scuole e associazioni di tutto il territorio, daranno vita all’ultimo Gioca Volley S3 in Sicurezza dell’anno. Al divertente e prezioso supporto degli operatori di Ansf e Polfer che accoglieranno nei loro stand i giovanissimi partecipanti sensibilizzandoli circa il tema della sicurezza ferroviaria, farà seguito il momento ludico in campo che vedrà l’instancabile campionissimo e testimonial del Volley S3 Andrea “Lucky” Lucchetta, ed il due volte campione del mondo, Samuele Papi, mattatori assoluti della giornata. “Sarà una grande festa – ha dichiarato il presidente della Fipav, Pietro Bruno Cattaneo – festeggeremo ad Udine la conclusione di Gioca Volley S3 in Sicurezza, un circuito che ha coinvolto nel corso delle prime cinque tappe oltre 12mila bambini che oltre a divertirsi con il Volley S3 sono stati sensibilizzati circa il tema della sicurezza ferroviaria. Un grande successo sotto tutti i punti di vista che anche ad Udine sarà caratterizzato dal solito entusiasmo”.

Divertimento e sicurezza ferroviaria, un binomio perfetto esaltato nel corso di un tour che ha estremamente soddisfatto i vertici di Ansf e Polfer: “Questa edizione di Gioca Volley S3 in Sicurezza è stata molto significativa per diffondere il messaggio di rispetto delle regole e responsabilità sui binari – ha dichiarato Alessandro Laschi, Responsabile Relazioni Esterne dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie –. Ringrazio la Fipav e la Polfer per il grande supporto che ci stanno dando da anni nell’obiettivo comune di educare le nuove generazioni alla sicurezza e alla legalità. Vorrei ricordare che anche nel 2017 la quota preponderante degli incidenti è dovuta principalmente a comportamenti individuali impropri sui quali è necessario incrementare la consapevolezza degli utenti. Tale fenomeno riguarda il 73% degli incidenti significativi e l’85% delle vittime (49 morti e 29 feriti gravi)”. “Lo sport è uno dei più efficaci veicoli di diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra i giovani – ha dichiarato Annarita Santantonio, Dirigente del Compartimento Polfer per il Friuli Venezia Giulia - il rispetto delle regole, nello sport come nella vita, è elemento fondante nella formazione e nella crescita consapevole dei nostri ragazzi. La sicurezza ferroviaria ormai da anni è entrata a far parte di un percorso didattico nelle scuole di primo e secondo grado, che gli operatori della Polizia Ferroviaria portano avanti incontrando i giovani e confrontandosi con loro su questi temi. L'iniziativa in programma il 27 prossimo a Udine vedrà impegnati insieme come di consueto ANSF, FIPAV e POLFER e declinerà, fuori dai banchi e su un vero campo di volley, i concetti della legalità e del corretto uso del mezzo ferroviario, in una bella giornata di divertimento educativo”.

L’evento organizzato e realizzato grazie al prezioso supporto di Fipav Friuli Venezia Giulia e Fipav Udine, sarà ufficialmente presentato a stampa e istituzioni, al Salone del Popolo del Comune di Udine lunedì 26 novembre alle ore 12 nel corso di una conferenza stampa che darà il via alla due giorni di sicurezza ferroviaria e volley S3 nel capoluogo friulano.