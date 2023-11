A Giulianova la festa della pallavolo abruzzese

Una giornata storica per la FIPAV Abruzzo che ieri, domenica 19 novembre presso il Palazzo Kursaal di Giulianova, ha festeggiato con tutto il movimento la festa della pallavolo abruzzese. La manifestazione è iniziata con i saluti istituzionali da parte del sindaco Jwan Costantini (Comune di Giulianova e Regione Abruzzo) e quelli del Coni Abruzzo con la presenza del presidente Enzo Imbastaro.

Presenti per la Federazione Italiana Pallavolo, il vice presidente federale Luciano Cecchi, le consigliere federali Letizia Genovese e Chiara Di Iulio e il presidente del comitato regionale FIPAV Lazio Andrea Burlandi.

Oltre alla premiazione di tutte le squadre vincitrici dei titoli regionali, di serie e categoria, sono stati consegnati i premi individuali.

PREMI TITOLI REGIONALI, DI SERIE E CATEGORIA

Trofeo Nazionale Volley S3 1° livello misto Ateneo Sportivo Scoppito

Trofeo Nazionale Volley S3 2° livello Femminile Tekno Progetti

Trofeo Nazionale Volley S3 2° livello Maschile Ceteas Volley

Trofeo Nazionale Volley S3 2° livello Femminile, Ceteas Volley

Under 13 3vs3 M Pallavolo Chieti 1996

Under 13 M Pallavolo Chieti /Arabona

Under 13 F Volley Pratola ‘78

Under 14 F Gada Pescara Project

Under 15 M Gada Volley Pescara 3

Under 16 F Gada Pescara Project

Under 17 M Gada Volley Pescara 3

Under 18 F Gada Pescara Project

Under 19 M Gada Volley Pescara 3

Serie D Femminile – 2a classificata Viva Volley Tortoreto

Serie D Femminile – 1a classificata Volley Città Sant’Angelo

Serie D M – 2a classificata Montorio Volley

Serie D M – 1a classificata Studio Industria Volley L’Aquila

Serie C Femminile Ceteas Volley Montesilvano

Serie C Maschile Virtus Volley Paglieta

RICONOSCIMENTI ALLE SOCIETA'

OLTRE 60 ANNI DI ININTERROTTA AFFILIAZIONE Torrione Volley L’Aquila CUS L’Aquila Pallavolo

OLTRE 50 ANNI DI ININTERROTTA AFFILIAZIONE Cordigeri Volley, Impavida Pallavolo Ortona, Sulmona Volley, Antoniana Volley e Volley Pratola.

PREMI INDIVIDUALI

Pietro Donatelli e Matteo Iurisci Campione d’Italia U18 Beach Volley

Marco Di Felice Campione d’Italia U16 Beach Volley

Daria Castaldi 2a classificata Campionato Italiano U18 Beach Volley

Altea Cavicchia e Sofia De Marinis 2e classificate Campionato Italiano U16 Beach Volley

Manuel Alfieri Vincitore Tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 Beach VolleyAlbissola Marina

Claudia Scampoli Vincitrice Tappa Gold Campionato Italiano Assoluto Coppa Italia 2023 Beach Volley – Montesilvano

Paolo Nicolai Medaglia di Bronzo Pro Tour Finals 2022 a Doha

Marco Vitelli Medaglia d’Oro con la Nazionale Maschile alle Universiadi 2023 – Chengdu (Cina)

Oreste Cavuto Campione d’Italia 2023 con Itas Trentino Volley

Andrea Giani Medaglia d’Oro con la Nazionale Italiana U17 M ai Campionati Europei 2023

Pierluigi Palumbo Medaglia d’Oro World Veteran Volley Ball Championship 2022 Mallorca(Spagna)

Simona Perazzetti Promossa al Ruolo Nazionale B (arbitro)

Il momento clou della mattinata è ovviamente quello dedicato agli ospiti che hanno parlato e arricchito i loro interventi con le proprie esperienze, consigli e considerazioni. Sul palcoscenico anche Chiara Di Iulio, consigliere federale, che ha sottolineato il legame con la sua terra e con l’intero movimento illustrando insieme a Luciano Cecchi la seconda fase del Progetto Accademia Formativa Fipav dedicato alle Società del territorio, importante e di supporto l'intervento di Letizia Genovese che ha espresso insieme a Chiara e al Vice Presidente Cecchi l'importanza del lavoro dell'impegno sul territorio, delle riforme sul lavoro sportivo e del vincolo sportivo.

Luciano Cecchi: “E' un onore essere in Abruzzo a rappresentare la federazione, è una giornata di festa per tutte le società abruzzesi. In generale tutto lo sport italiano si trova di fronte a delle riforme sia dal lato del lavoro sportivo che del vincolo e la federazione italiana pallavolo sta lavorando per questo e ci auguriamo di trovare delle giuste soluzioni per tutte le società sportive.”

Chiara Di Iulio: “Da anni la festa della pallavolo abruzzese un appuntamento piacevole dove ci si incontra con le società del territorio, è un modo per condividere insieme l'andamento e con il presidente diamo l'accento a quelli che sono i programmi e alle iniziative di formazione che si portano avanti in FIPAV a Roma e diffondiamo sul territorio.”

Letizia Genovese: "Quello che trovo ogni volta che vengo in Abruzzo sono attaccamento ai valori della pallavolo, attaccamento ai numeri, allo sport e ai valori dello sport, è un piacere aver visto la sala piena con tanti ragazzi soprattutto. Confermo che questa è la festa di chi lavora tanto per lo sport, lavora tanto con tanta abnegazione che servono per raggiungere risultati importanti come quelli che sono stati raggiunti quest'anno.”

Significativo e ricco di spunti l'intervento del presidente Fabio Di Camillo che ha illustrato l’anno di attività condotto dal CR Abruzzo, sottolineando la necessità di un legame più stretto tra il CQR/CCQQTT e le Società locali, auspicando una collaborazione sinergica basata sulle lacune individuate dai Tecnici Nazionali e ribadendo l'importanza cruciale della sinergia tra il CR e le istituzioni regionali e comunali abruzzesi per l’organizzazione di eventi che attraggano turisti, contribuendo così all'economia locale.

Ha chiuso questa bellissima kermesse il vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Luciano Cecchi, che ha voluto ringraziare il movimento pallavolistico abruzzese, sottolineando la fondamentale importanza della collaborazione e del lavoro, dell’attenzione alla programmazione, dell’aiuto alle società del territorio.

L'INTERVISTA DEL VICE PRESIDENTE FIPAV LUCIANO CECCHI