Gli Allenatori italiani incontrano Davide Mazzanti e Julio Velasco

Il Settore Formazione della Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza cinque iniziative valide come “Corso di Aggiornamento Nazionale” per la stagione 2021/22 rivolte ai tecnici di ogni ordine e grado, a cura del CT della Nazionale femminile Davide Mazzanti e del DT del settore giovanile maschile Julio Velasco.

I tecnici italiani avranno l’occasione di confrontarsi con il Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco attraverso quattro giornate di formazione. Si comincerà giovedì 24 marzo presso il Palasport G.Mariotti di La Spezia (QUI per iscriversi al corso); il secondo incontro è in programma in Friuli Venezia Giulia il 28 aprile, mentre il terzo si terrà in Calabria il 3 maggio. L’ultima iniziativa si svolgerà, invece, il 13 settembre in Abruzzo.

Il CT Davide Mazzanti, invece, terrà la sua giornata di formazione domenica 27 marzo presso la Kione Arena di Padova, cui è possibile iscriversi a partire da oggi accedendo QUI

Le giornate promosse dalla FIPAV saranno una grande possibilità di formazione, a cui possono partecipare anche altri tesserati interessati a prendere parte agli incontri in qualità di uditori.

I bandi di indizione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito federale nell’Area Allenatori al seguente link: www.federvolley.it/area-allenatori