Gli azzurri di Emanuele Fracascia impegnati a Rotonda per la Nerulum Cup

Da mercoledì 31 luglio, la nazionale maschile si radunerà a Rotonda, in Basilicata, in vista della sesta edizione della “Nerulum Cup 2019”. Gli azzurri di Emanuele Fracascia saranno impegnati nel torneo in questione fino a sabato 3 agosto, prima di lasciare il ritiro il giorno successivo.

Di seguito i 12 atleti convocati: Massimo Barossi, Francesco Cornacchione, Michele Emanuele Di Ielsi, Giuseppe Di Mare, Simone Drigo, Massimo Paolo Gamba, Gregorio Guzzo, Sergio Ignoto, Alessandro Issi, Paolo Mangiacapra, Fabio Marsiliani, Riccardo Scendoni.