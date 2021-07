Gli azzurri di Fefè De Giorgi al lavoro a Mantova

Ultimo giorno di ritiro a Cavalese in Val di Fiemme per la nazionale maschile di Fefè De Giorgi. Il gruppo azzurro proseguirà a Mantova la preparazione in vista dei Campionati Europei, in programma dal 1° al 19 settembre in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia.

Questi gli atleti convocati dal CT Ferdinando De Giorgi: Davide Saitta (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Lorenzo Sperotto, Giulio Pinali, Oreste Cavuto (Trentino Volley); Francesco Recine (You Energy Volley Piacenza); Davide Gardini, Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo, Marco Vitelli (Kioene Padova); Fabrizio Gironi (Prisma Taranto); Daniele Mazzone (Leo Shoes Modena); Fabio Ricci, Alessandro Piccinelli (Sir Safety Conad Perugia); Lorenzo Cortesia (Verona Volley); Filippo Federici (Vero Volley Monza); Yuri Romanò (Power Volley Milano).

Il programma di lavoro

19-29 luglio Cavalese (TN)

2-13 agosto Mantova

17-27 agosto Mantova