Gli azzurrini al lavoro a Roma prima del Torneo WEVZA

Prenderà il via mercoledì 3 gennaio, presso il CPO Giulio Onesti di Roma, l’ultimo collegiale della nazionale under 20 maschile in vista del Torneo WEVZA in programma dal 9 al 13 gennaio a Francoforte (Germania). Il torneo tedesco, come noto, metterà in palio un posto per i Campionati Europei di categoria (26/08-7/09/2024 Serbia e Grecia).

Questi gli atleti convocati dal commissario tecnico Michele Zanin: Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley); Daniele Carpita, Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Flavio Morazzini, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano); Luca Loreti, Mati Pardo, Giacomo Russo (Lupi Santa Croce); Federico Miraglia (Casarano Volley).

Staff: Michele Zanin (Allenatore); Giovanni Preti (Secondo Allenatore); Matteo Antonucci (Assistente Tecnico); Annalisa Pinto (Scout); Ignazio Raspante (Medico); Fabio Rossin (Fisioterapista), Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico/Team Manager).