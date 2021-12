Gli azzurrini al lavoro in vista del Torneo Wevza Under 18

Sta per ripartire l’attività della Nazionale Under 18 maschile. Da domenica 19 a giovedì 23 dicembre la nazionale tricolore si ritroverà a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, per un periodo di preparazione in vista del Torneo Wevza di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, in programma dal 5 al 9 gennaio a Marsicovetere (PZ). Successivamente il gruppo azzurro raggiungerà Montesilvano (Pescara) per il secondo collegiale in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio. Al termine dello stage, dunque, i dodici atleti selezionati per il Torneo Wevza si trasferiranno a Marsicovetere (Potenza).

Questi i sedici azzurrini convocati dal DT delle Squadre Nazionali Giovanili maschili Julio Velasco per gli stage:

Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita (Diavoli Rosa), Francesco Barretta, Giacomo Russo (Volley Meta), Alessandro Bristot, Samnang Chourb Spagnolli (Trentino Volley), Gabriel Galiano (Materdomini Castellana), Francesco Giacomini (Lube Volley), Omar Inal (Colombo Genova), Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Gioele Adeola Taiwo (Vero Volley), Andrea Malavasi (Modena Volley), Pardo Mati (Invicta Volley Grosseto), Flavio Morazzini (La Fenice).