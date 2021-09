Gli azzurrini per i Campionati del Mondo Under 21 maschili

Il tecnico della Nazionale Under 21 maschile Angiolino Frigoni ha scelto i dodici atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Under 21 maschili, in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia e Bulgaria. Insieme agli undici atleti già presenti in Sardegna si aggregherà al gruppo azzurro Alessandro Michieletto. Il neo Campione d’Europa con la Nazionale Seniores giungerà a Cagliari venerdì 24 settembre.

Questo l’elenco degli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata:

Paolo Porro (Power Volley Milano); Leonardo Ferrato (Volley Motta di Livenza); Tommaso Stefani (Prisma Taranto); Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna Latina); Federico Crosato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo; (Kioene Padova); Nicola Cianciotta (Volley Mondovì); Damiano Catania (Blu Energy Piacenza); Francesco Comparoni (Vero Volley Monza); Giulio Magalini (Volley Verona), Alessandro Michieletto (Trentino Volley).

Lo staff azzurro: Angiolino Frigoni (allenatore), Mauro Rizzo (secondo allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman), Enrico Cecamore (team manager).

La Nazionale Maschile, inserita nella Pool A che si giocherà a Cagliari affronterà nella prima fase la Thailandia 23/9 (ore 19), Egitto 24/9 ore 19, Repubblica Ceca 25/9 ore 19.

I gironi:

Pool A (Cagliari, Italia): Italia, Egitto, Repubblica Ceca, Thailandia.

Pool B (Sofia, Bulgaria): Bulgaria, Cuba, Bahrain, Polonia.

Pool C (Carbonia, Italia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio.

Pool D (Sofia, Bulgaria): Russia, Brasile, Cameroon, Canada.

Diretta Streaming

Tutte le gare dei Campionati del Mondo maschili Under 21 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della FIVB (QUI)

Biglietteria

I tagliandi per assistere alle gare della prima fase dei Campionati del Mondo a Cagliari e Carbonia sono disponibili sul circuito ticketsms al prezzo di 5 euro QUI. In ottemperanza alle normative vigenti in tema di partecipazione a manifestazioni sportive in impianti al chiuso è obbligatorio presentare il green pass (avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, o guarigione dall'infezione COVID-19 negli ultimi sei mesi, o risultato negativo del test molecolare o antigenico rapido, eseguito nelle 48 ore antecedenti).