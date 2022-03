Gli azzurrini proseguono il lavoro al Centro Pavesi di Milano

Torna al lavoro la nazionale under 18 maschile che si radunerà nuovamente dal 27 al 28 marzo presso il Centro Federale Pavesi di Milano. Collegiale che rientra nel percorso di preparazione in vista del torneo di qualificazione (21-24 aprile) ai Campionati Europei di categoria che si terranno dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.

Questi gli azzurrini convocati dal tecnico federale Michele Zanin: Francesco Giacomini* (Lube Civitanova), Federico Miraglia* (Volley Leverano Lecce), Pardo Mati* (Volley Grosseto), Mattia Filippelli (Volley Treviso), Gioele Taiwoo, Gabriele Mariani (Vero Volley), Giacomo Selleri, Daniele Carpita, Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli (Diavoli Rosa), Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley), Flavio Morazzini (La Fenice), Diego Frascio (Pallavolo Bellaria), Lorenzo Magliano (Vero Volley).

*al Centro Pavesi entro le 23 del 26 marzo