I 12 azzurrini per il Torneo Wevza Under 18 maschile

La Nazionale Under 18 maschile, dopo l’ultimo collegiale svolto a Montesilvano in Abruzzo, scenderà in campo dal 5 al 9 gennaio a Marsicovetere (Potenza) per prendere parte al Torneo Wevza. La manifestazione mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.Oltre all’Italia parteciperanno al Torneo Wevza Germania, Olanda, Belgio, Francia, Portogallo e Spagna.

Il torneo maschile è composto da due gironi: Girone A (Italia, Germania, Olanda) e Girone B (Belgio, Francia, Portogallo, Spagna). Le squadre si sfideranno con la formula del round robin. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento si affronteranno nelle semifinali e finali 1-4 posto. Le restanti formazioni di ogni girone, invece, giocheranno per i piazzamenti dal 5° al 7° posto. Gli appassionati potranno seguire tutte le gare della nazionale italiana in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

I dodici azzurrini convocati: Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita (Diavoli Rosa), Giacomo Russo (Volley Meta), Alessandro Bristot, Samnang Chourb Spagnolli (Trentino Volley), Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Gioele Adeola Taiwo (Vero Volley), Andrea Malavasi (Modena Volley), Pardo Mati (Invicta Volley Grosseto), Flavio Morazzini (La Fenice).

Lo staff azzurro: Julio Velasco (Direttore Tecnico), Michele Zanin (Allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Marco Penza (Medico), Maira Di Vagno (Fisioterapista), Annalisa Pinto (Scoutman), Enrico Cecamore (Team Manager).

Il calendario

05/01: Belgio-Spagna (ore 15.30); Francia-Portogallo (ore 18); Italia-Paesi Bassi (ore 20.30)

06/01: Belgio-Portogallo (ore 15.30); Francia-Spagna (ore 18); Germania-Paesi Bassi (ore 20.30)

07/01: Portogallo-Spagna (ore 15.30); Belgio-Francia (ore 18); Italia-Germania (ore 20.30)

08/01: 3° Pool A-4° Pool B (ore 15.30); 1° Pool A-2° Pool B (ore 18); 1° Pool B-2° Pool A (ore 20.30)

09/01: 3° Pool A-3° Pool B (ore 15.30); Finale 3/4 posto (ore 18); Finale 1/2 posto (ore 20.30)

