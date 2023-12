I 14 azzurrini convocati da Monica Cresta per il Torneo Wevza di Francoforte

Dopo la conclusione del ritiro a Darfo Boario Terme (BS), terminato questa mattina, la nazionale under 18 maschile di Monica Cresta si ritroverà mercoledì 27 dicembre presso il CPO Giulio Onesti di Roma per l’ultimo periodo di lavoro in vista del Torneo Wevza, manifestazione in programma dal 2 all’8 gennaio a Francoforte (Germania); terminato il lavoro a Roma, il gruppo azzurro partirà dunque alla volta della Germania. Il torneo tedesco metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 a Sofia e Plovdiv (Bulgaria).

Questi i 14 azzurrini convocati dal commissatio tecnico Monica Cresta: Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Bryan Argilagos, Alessandro Benacchio, Francesco Crosato, Simone Porro (Treviso Volley); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube Volley); Davide Boschini (Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).

Lo staff sarà composto da: Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico); Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico/Team Manager).