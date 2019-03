I Processi Selettivi maschili hanno fatto tappa in Sicilia

Si è svolta ieri presso il "Pala Nebiolo" di Messina la 2^ fase della Selezione Maschile Sicilia e Calabria. Agli ordini di mister Fanizza i giovani pallavolisti classe 2004 e 2005 hanno eseguito con impegno le indicazioni dello Staff dei Processi Selettivi ed hanno cercato di apprendere quanto più possibile da tutti gli allenatori a disposizione. Mister Vincenzo Fanizza ha anche svolto il corso di aggiornamento per i tecnici siciliani di 2° e 3° grado. Grande soddisfazione da parte di tutti al termine della giornata con il Presidente Castronovo che ha dichiarato: "Questi eventi sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi che hanno l'opportunità di lavorare con dei tecnici di rilevanza nazionale e non solo e che possono confrontarsi con metodi di allenamento che magari sono diversi da quelli che vivono ogni giorno nelle loro palestre. I ragazzi erano molto emozionati, ma hanno cercato di eseguire al meglio tutti gli esercizi e di apprendere quanto più possibile sia da mister Fanizza che da tutto lo staff. Anche per i tecnici è stato un corso di aggiornamento particolare perché non hanno semplicemente assistito all'allenamento, ma hanno collaborato attivamente".