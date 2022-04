I Regional Day femminili hanno fatto tappa in Puglia, Basilicata e Campania

Nei giorni scorsi si sono svolti i Regional Day femminili in Puglia, Basilicata e Campania. Domenica 24 aprile, a Noicattaro, si è tenuto l’appuntamento pugliese alla presenza dei tecnici del Settore nazionali. Di fronte all'attento sguardo del DT delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli e del tecnico della nazionale U16 femminile Pasquale D'Aniello, sono state coinvolte 18 atlete pugliesi nate tra il 2007 e il 2009 in quello che è uno degli appuntamenti clou della stagione giovanile del CQR atleti.

Lunedi 25 aprile, invece, i tecnici azzurri Mencarelli e D'Aniello sono stati a Potenza, in Basilicata. Tanto lavoro in campo per le 22 atlete convocate dagli allenatori della Rappresentativa regionale Pamela Petrone, Selezionatrice regionale, e Marco Orlando, Assistant Coach che hanno avuto modo di apprendere e mettersi in luce davanti ai due massimi tecnici federali del settore giovanile femminile.

Martedì 26 aprile, infine, Mencarelli e D’Aniello sono stati al regional day in Campania presso il PalaVesuvio di Napoli. Per tre ore le atlete campane hanno partecipato al programma che ha previsto fasi di gioco, tecniche di riscaldamento e misure antropometriche. Questo lo staff completo che ha presieduto l’allenamento: Mencarelli Marco (FIPAV Nazionale), D’Aniello Pasquale (FIPAV Nazionale), Piscopo Antonio, (FIPAV CR Campania), Ricci Rosa (FIPAV CT Caserta), Preziosi Giuseppe (FIPAV CT Irpinia-Sannio), Menditti Massimiliano (FIPAV CT Napoli), Napoli Donatella (FIPAV CT Salerno).

Il calendario dei Regional Day femminili

2 maggio: Sardegna

3 maggio: Lazio

4 maggio: Friuli Venezia Giulia

8 maggio: Emilia Romagna

16 maggio: Umbria

17 maggio: Marche

22 maggio: Trentino e Alto Adige

30-31 maggio: Sicilia

Regional Day femminile in Puglia

Regional Day femminile in Basilicata