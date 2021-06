I sorteggi dei preliminari di Champions e CEV CUP maschile

Si è svolto questa mattina a Bruxelles il sorteggio per decretare gli accoppiamenti della fase preliminare della 2022 CEV Champions League. Le tre italiane in corsa, Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia e Trentino Itas, saranno spettatrici della prima fase e scenderanno in campo direttamente nella Main Phase.

Cev Cup

Saranno due le squadre della penisola a battersi per la 2022 CEV CUP: la Vero Volley Monza, pronta alla seconda avventura europea della sua storia, e la Leo Shoes Modena.

Grazie al quarto posto ottenuto nella Regular Season 2020-2021, i lombardi hanno conquistato di diritto il pass per la partecipazione, che coinciderà con l’esordio assoluto nella seconda competizione europea per importanza. Discorso diverso per gli emiliani guidati da Andrea Giani che, sebbene avessero conquistato sul campo l’accesso alla Challenge CUP, hanno ottenuto il lasciapassare dalla Confédération Européenne de Volleyball per prendere parte alla 2022 CEV CUP come richiesto dal Club della presidente Pedrini.

La Leo Shoes scenderà in campo tra il 9 e l’11 novembre per la prima sfida delle Qualificazioni, mentre la Vero Volley Monza inizierà la sua scalata dai sedicesimi tra il 30 novembre e il 2 dicembre.

Entrambe dovranno aspettare i risultati dei turni precedenti per conoscere le proprie avversarie. I tabelloni completi sono consultabili sul sito ufficiale della CEV.

Gli accoppiamenti:

Qualificazioni

Perdente del match 23/24 CLM – Leo Shoes Modena (ITA)

16th Finals Match

Vincente del match 07/08 CCM – Vero Volley Monza (ITA)