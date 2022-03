Il 15 marzo l’undicesima giornata nazionale Fiocchetto Lilla

#coloriamocidililla

La Federazione Italiana Pallavolo, assieme al Comitato Regionale FIPAV Sicilia e alla Lega Pallavolo Serie A Femminile celebrerà l’XI giornata Nazionale Fiocchetto Lilla.

La ricorrenza sarà celebrata il 15 marzo con l’obiettivo di favorire una riflessione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, per aiutare chi sta lottando contro anoressia, bulimia, obesità e tante e nuove forme di D.C.A. - Disturbi del Comportamento Alimentare.

Dedicare una giornata-evento a questo tema significa sensibilizzare l’opinione pubblica, ed i giovani in particolare, verso queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo.

La pallavolo femminile italiana accenderà i riflettori sulla problematica in occasione delle gare di campionato del 12 e 13 Marzo 2022 di Serie A1 Femminile quando tutte le atlete indosseranno un simbolico Fiocchetto Lilla.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono visibili al link: http://www.ilfilolilla.it/

“Credo che sia doveroso da parte di tutti noi affrontare la problematica con il massimo impegno – ha dichiarato il Consigliere Federale Letizia Genovese -; come FIPAV rappresentiamo una parte importante del mondo sportivo femminile italiano che con orgoglio propone un modello vincente. Proprio per questo vogliamo farci portavoce, assieme alla Lega Femminile, di un messaggio importante e di vicinanza a tutte quelle persone che soffrono di un disagio dal quale si può guarire. Sosterremo con convinzione l’associazione de “ilfilolilla” in questa e altre future iniziative”.