Si terrà giovedì 17 marzo alle ore 19.30 a Losanna (Svizzera) il sorteggio del Campionato del Mondo femminile 2022, che si svolgerà in Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre per un totale di 100 partite.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube Volleyball World QUI

Al Mondiale parteciperanno 24 squadre, tra cui le azzurre di Davide Mazzanti: medaglia d'Argento nell'ultima rassegna iridata, svoltasi in Giappone nel 2018.