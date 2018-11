Il 2 dicembre a Fermo il Regional Day di Sitting Volley

Domenica 2 dicembre a Fermo (Palestra Coni di Piazzale Tupini) si svolgerà il regional day dedicato al Sitting Volley. L'evento organizzato dal Cr Marche vedrà la presenza dei due ct azzurri Amauri Ribeiro ed Emanuele Fracascia che a partire dalle ore 15 sino alle 18 visioneranno gli atleti che già svolgono attività con le società del territorio e anche le persone disabili interessate ad avvicinarsi alla disciplina paralimpica.

L'obiettivo del comitato regionale Marche, parallelamente allo sviluppo dell’attività nazionale, è quello di far crescere l’intero movimento passando per le società che hanno già avviato o che intendono avviare un’attività di sitting volley, e organizzare entro la fine della stagione sportiva, in accordo con il settore nazionale Sitting e i comitati territoriali, corsi per allenatori e arbitri.