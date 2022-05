Il 2 giugno a Montorio al Vomano l'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori dell'Abruzzo

Il meglio della pallavolo giovanile regionale abruzzese sta per ritrovarsi a Montorio al Vomano (TE) per l’Aequilibrium Cup- Trofeo dei Territori. L’evento, organizzato dal CR FIPAV Abruzzo, in collaborazione con il C.T.Fipav Abruzzo Nord-Ovest è in programma domenica 2 giugno, e metterà a confronto le selezioni provinciali under 14 femminili e under 15 maschili in rappresentanza dei comitati territoriali ( Sud-Est e Nord-Ovest). Il via alle gare al Palazzetto dello Sport di Montorio al Vomano è previsto dalle ore 9.30.

Sarà una grande occasione per società, allenatori, comitati e atleti per vivere insieme una grande giornata. Al termine della manifestazione verranno assegnati i premi individuali per entrambe le categorie: miglior palleggiatore, miglior centrale, miglior schiacciatore, miglior opposto, miglior libero e miglior giocatore del torneo.

L' Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori dell'abruzzo permetterà ai migliori atleti nati nel 2007/2008/2009 e alle migliori atlete nate nel 2008/2009/2010 di mettersi in mostra, confrontandosi con i coetanei e le coetanee delle altre province.

Il calendario dei Trofei dei Territori

Emilia Romagna: 2 giugno – Cesena

Abruzzo: 2 giugno - Montorio al Vomano (TE)

Liguria: 2 giugno - Cogoleto e Arenzano (GE)

Veneto: 4-5 giugno – Montegrotto Terme (PD)

Trentino Alto Adige: 18-19 giugno

aeQuilibrium, il brand di casa AIA, partner della Federazione Italiana Pallavolo, quest'anno ha deciso di essere ancora più vicino ai giovani atleti italiani dando il nome al Trofeo dei Territori. Benessere, qualità e impegno sono da sempre le parole d’ordine di aeQuilibrium, pensato proprio per chi ama seguire uno stile di vita sano anche attraverso un’alimentazione equilibrata. La pallavolo è tra le discipline che più trasmettono lo spirito, la cultura e i valori positivi dello sport in cui anche il marchio si riflette, ed è proprio su questi elementi che si fonda la rinnovata collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo ed aeQuilibrium di AIA.