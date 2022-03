Il Campionato Europeo under 20 maschile si giocherà a Vasto e Montesilvano

Saranno Vasto e Montesilvano le città che ospiteranno i Campionati Europei di Pallavolo 2022 U20M. L'evento si svolgerà dal 17 al 25 settembre in Abruzzo, e vedrà la presenza di 12 squadre.

Il comitato regionale FIPAV Abruzzo è già in fermento, come dimostrano le parole del Presidente Fabio Di Camillo: “Dire che sono orgoglioso e contento di poter ospitare questo evento è poco. Sono certo che la nostra regione possa fare bene e soprattutto possa essere la giusta location sportiva per questa manifestazione. Conto molto sul nostro territorio, sulla nostra forza organizzativa e su tutte le persone che amano questo sport. Ringrazio la Regione Abruzzo che si è dimostrata sensibile da subito alle nostre proposte e la Federazione Italiana Pallavolo. Iniziamo a muovere i primi passi verso questo appuntamento per organizzarlo al meglio, mettendo in campo tutte le nostre forze”.