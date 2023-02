Il Campionato Italiano Assoluto di Snow Volley 2023 fa tappa a Linguaglossa (CT)

Linguaglossa (CT). La splendida location del Parco dell’Etna, farà da scenario alla seconda tappa del Campionato Italiano assoluto di Snow Volley, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione sportiva 2022/23.

Il cammino del campionato tricolore, iniziato domenica scorsa a Lorica (CS), farà tappa dunque domani domenica 19 febbraio a Linguaglossa (CT) dove le 6 coppie maschili e 4 coppie femminili per un totale di 34 atleti iscritti si daranno battaglia sulla neve per conquistare la tappa che torna in Sicilia dopo quella giocata sempre alle pendici dell’Etna lo scorso anno.

Nel frattempo si sono chiuse le iscrizioni alla manifestazione che si disputerà con tabellone maschile e femminile. Le sei formazioni partecipanti maschili sono state divise in due gironi e si sfideranno con la formula del round robin. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente in semifinale. Le seconde e terze classificate, invece, giocheranno le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali per le medaglie.

Nel tabellone femminile, invece, le quattro squadre iscritte inserite in un unico raggruppamento si sfideranno con la formula del girone all’italiana e al termine di tutti gli incontro verrà stilata la classifica. Nella fase successiva si giocheranno le semifinali (prima contro quarta e seconda contro terza) e la manifestazione si concluderà poi con le finali 3/4° e 1/2° posto.

La tappa siciliana del Campionato Italiano si intreccerà con il Pistì Snow Trophy, manifestazione giunta alla quarta edizione che si svolgerà domenica sempre sulle pendici dell’Etna con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un weekend all’insegna dello sport e del divertimento.

Tutti gli appassionati avranno la possibilità di seguire la seconda tappa del Campionato Italiano di Snow Volley in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI)

Le squadre partecipanti

Lista d’ingresso tabellone maschile:

1. D’Andrea, Germanà, Pugliatti; 2. Cossentino, Polimeno, Sutera; 3. Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta; 4. Bonacci, Cuniato, Giaccone, Raviola; 5. Andronico F., Andronico G., Andronico G., Litrico; 6. Aloisio, Lavafila, Marra, Staiti.

Lista d’ingresso tabellone femminile:

1. Candela, Catalano, Zagarella; 2. Bachini, Leggio, Panfili; 3. Bonfanti, Ferraccu, Sapio; 4. D’Alessandro, Oliva, Pezzinga

Le pool

Torneo maschile

Pool A: Andronico, Andronico, Andronico Litrico; Bonacci, Cuniato, Giaccone, Raviola; D’Andrea, Germanà, Pugliatti

Pool B: Cossentino, Polimeno, Sutera; Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta; Aloisio, Lavafila, Marra,Staiti

Torneo femminile

Girone unico: Candela, Catalano, Zagarella; Bachini, Leggio, Panfili; Ferraccu, Sapio; 4. D’Alessandro, Oliva, Pezzinga

IL CALENDARIO

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Fase a gironi

ore 9-11.30

Quarti di finale (solo maschili)

a seguire

Semifinali

a seguire

Finali 3/4° posto

a seguire

Finale 1/2° posto

a seguire

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO DI SNOW VOLLEY 2023

19 febbraio 2023, Linguaglossa (CT)

11/12 marzo 2023, Aprica (SO)

31 marzo/2 aprile 2023, Prato Nevoso (CN)