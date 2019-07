Il campionato italiano assoluto fa tappa a Cagliari

Il campionato italiano assoluto di beach volley prende il volo e si sposta in Sardegna per la terza tappa di un'edizione numero 26 che nelle prime due uscite ha regalato spettacolo dentro e fuori dal campo con numeri importanti in termini di coppie e di pubblico. Sarà la sesta fermata del Poetto di Cagliari a fare da cornice al week end di campionato assoluto che, come di consueto, avrà inizio nella giornata di venerdì con le qualifiche che assegneranno ulteriori sei pass di accesso al main draw che si giocherà tra sabato e domenica. A presentare la terza tappa del campionato italliano assoluto di beach volley è stato il presidente del CR FIPAV Sardegna Vincenzo Ammendola che ha voluto così dare il benvenuto per una lunga settimana che vedrà Cagliari al centro delle attenzioni del beach volley nazionale tra campionato italiano e trofeo delle regioni che avrà luogo nella stessa location dal 8 al 10 luglio : "Cagliari e la Sardegna sono onorate di ospitare un evento nazionale così importante. La sesta fermata del Poetto di Cagliari sarà il fulcro in Italia per gli amanti della grande pallavolo sulla sabbia. La manifestazione si inserisce all’interno di un contesto che vedrà tantissime altre manifestazioni nazionali importanti di Beach Volley. Cagliari e la Sardegna sono pronte a trasmettere calore e passione perché c’è fame di grande pallavolo". Nel tabellone maschile la testa di serie numero uno è la coppia formata da Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi, secondi a Cesenatico sconfitti dai gemelli Ingrosso che si presentano a Cagliari non al completo. Sarà presente in Sardegna, infatti, solo Paolo Ingrosso che farà coppia con l'azzurrino del Club Italia Jakob Windish. La wild card per il main draw è stata assegnata alla coppia di casa formata da Riccardo Romoli e Nicola Muccione. Proverà ad accedere al main draw dalle qualifiche anche Alberto Di Silvestre in coppia con Tobia Marchetto appena rientrati in Italia dopo l'esperienza in azzurro a Goteborg agli europei u20 terminata ai quarti di finale. Dopo l'avvio esaltante di stagione, Giulia Toti e Jessica Allegretti, vincitrici delle tappe di Milano e Cesenatico, arrivano a Cagliari da testa di serie numero uno in un tabellone nel quale spicca la presenza, sempre nel main draw, delle neozelandesi Francesca Kirwan e Olivia Macdonald già presenti a Cesenatico e nelle qualifiche della brasiliana fresca campionessa del mondo u21 Victoria De Souza che si presenta in coppia con Ilaria Ottaviani. La formula prevista per questa tappa è quella del main draw a sedici coppie con doppia eliminazione mentre per quanto riguarda le qualifiche, con tabellone a 24 coppie a eliminazione diretta, saranno assegnati sei pass per aggiungersi alle dieci coppie già presenti nel main draw.

Maschile

Main Draw (10+6): 1. Manni Fabrizio - Bonifazi Carlo, 2. Benzi Davide - Ficosecco Paolo, 3. Cecchini Matteo - Dal Molin Davide, 4. Ingrosso Paolo - Windisch Jakob, 5. De Fabritiis Giacomo - Carucci Alessandro, 6. Lupo Andrea - Vanni Francesco, 7. Montinaro Francesco - Storari Andrea, 8. Alfieri Manuel - Sacripanti Mauro, 9. Avalle Claudio - Crusca Michele, 10. Romoli Riccardo - Muccione Nicola.

Qualifiche (23): 1. Cottarelli Francesco - Ceccoli Edgardo, 2. Sablone Daniele - Tailli Daniele, 3. Marchetto Tobia - Di Silvestre Alberto, 4. Vitelli Marco - Cappio Paolo, 5. Graziana Umberto - Goria Paolo Filiberto, 6. Rizzi Federico - Bigarelli Luca, 7. Zurini Andrea - Ciccarelli Luca, 8. Tiozzo Nicola - Maniero Emilio, 9. Zavoianni Alessio - Castelli Stefano, 10. Maccarelli Antonio - Zanella Davide, 11. Gangemi Orazio - Giuffrida Dario Giuseppe, 12. Bonta' Fabrizio - Bottai Simone, 13. Menicali Micheal - Balsamo Yuri, 14. Taramasco Andrea - Balestra Fabio, 15. Rispo Raffaele - Mincione Luca, 16. Busonera Federico - Donolato Marco, 17. Cappa Andrea - Cogodi Matteo, 18. Cannas Emanuele Francesco - Nieddu Domenico, 19. Mulas Nicola - Angius Enrico, 20. Grugnetti Fabrizio - Romoli Marco, 21. Loddo Alberto - Pinna Daniele, 22. Piras Andrea - Schiattarella Cristian, 23. Tinelli Gabriele - Saba Matteo.

Femminile

Main Draw (10+6): 1. Toti Giulia - Allegretti Jessica, 2. Colombi Elena - Breidenbach Sara, 3. Benazzi Giada - Leonardi Silvia, 4. Allegretti Debora - Annibalini Eleonora, 5. Kirwan Francesca - Macdonald Olivia, 6. Costantini Silvia - Lantignotti Michela, 7. Sacco Noemi - Enzo Irene, 8. Scampoli Claudia - Varrassi Dalila, 9. Colzi Alessandra - Gili Eleonora, 10. Cali Valentina - Lo Re Graziella.

Qualifiche (30): 1. Gradini Alice - They Chiara, 2. Ferraris Carolina - Michieletto Francesca, 3. Tamagnone Giulia - Baravelli Vania, 4. Aime Silvia - Cimmino Serena, 5. Giacosa Silvia - Pico Valentina, 6. Guidi Elena - Arboit Federica Alessandra, 7. Leoni Sara - Bulgarelli Silvia, 8. Langellotti Lodovica - Stacchiotti Milena, 9. Prioglio Rossana - Serrano Simona, 10. Brembilla Sharon - Shpuza Oriola, 11. Foresti Martina - Moneta Serena, 12. Cutri Sabrina - Favini Erica, 13. Panzetta Tatiana - Brilli Anna, 14. Perroni Chiara - Consolini Zeudi, 15. Riccardelli Sabrina - Rossi Ludovica, 16. Bianchin Margherita - Orsi Toth Reka, 17. Ditta Erika - Ferrario Martina, 18. Magi Vittoria - Stecconi Cecilia, 19. Apicella Irene - Perata Cecilia, 20. Di Prima Valentina - Cali Federica, 21. Serafini Alessandra - Didonna Raffaella, 22. Panfili Ludovica - D'arrigo Clara, 23. Lusenti Sarah - Ceracchi Federica, 24. De Souza Victoria - Ottaviani Ilaria, 25. Casu Maria Laura - Mattana Sarah, 26. Pilloni Sara - Ciucce Silvia, 27. Marchese Martina - Pala Vittoria, 28. Tidu Alessandra - Costa Patrizia, 29. Carta Laura - Marras Clara, 30. Nonnis Claudia - Melis Elisabetta.

Riunione tecnica ore 8.30 del 5 luglio per le qualifiche, ore 8.30 del 6 luglio per il Main Draw

- Come seguire la tappa di Cagliari

Live Score Femminile: http://bit.ly/2ZbfDHX

Live Score Maschile: http://bit.ly/2Z7Yuic

- Social

Sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e sul canale twitter @ItaBeachVolley

- Copertura TV

Le telecamere di Rai Sport seguiranno il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Nel week end di Cagliari le semifinali, con telecronaca di Marco Fantasia e commento tecnico di Claudio Galli, saranno trasmesse nella mattinata di domenica 7 luglio in diretta streaming su RaiPlay Sport mentre le finali, oltre alla diretta streaming su RaiPlay Sport nel pomeriggio, saranno trasmesse in differita TV su Rai Sport.

- Il Calendario del Campionato Italiano Assoluto

Milano (14-16 giugno), Cesenatico (28-30 giugno), Cagliari (5-7 luglio), Cirò Marina (19-21 luglio), Palinuro (2-4 agosto), Caorle (23-25 agosto, Finale Scudetto), Catania (30 agosto - 1 settembre, Coppa Italia)

- Partner

Al fianco del Campionato Italiano Assoluto: Spalding (Sponsor Tecnico); Istituto per il Credito Sportivo (Partner Istituzionale); Allianz, Honda, Eclepta (Sponsor Ufficiali); Gazzetta dello Sport (Media Partner).

- Montepremi

Singola tappa 7.500 euro, Coppa Italia 10.000 euro, Finale Scudetto 15.000 euro.

- Modulo accredito stampa Campionato Italiano Assoluto -> https://forms.gle/m9f7dPFNDuXPvbtp9