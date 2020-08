Il cordoglio della Fipav per le vittime dell'incidente di Castelmagno

La tragica notizia dell'incidente avvenuto nella notte a Castelmagno (Cuneo), nel quale hanno perso la vita i giovani Marco, Camilla, Elia, Nicolò e Samuele, oltre al grave ferimento di Marco e Danilo, tocca molto da vicino il mondo del volley.

Samuele, infatti, militava nel settore giovanile del Cuneo Volley, mentre Camilla è figlia di Luca Bessone, ex giocatore e dirigente di società, nonchè sorella di Beatrice che ha giocato nel Cuneo Granda Volley e attualmente nell'Lpm Mondovì.

Danilo, in lotta per la vita, è invece tesserato per il Cuneo Volley e ha giocato nell'ultima stagione al Volley Savigliano in serie C.

Il presidente Pietro Bruno Cattaneo, il segretario generale Alberto Rabiti, i vicepresidenti Giuseppe Manfredi e Adriano Bilato, il Consiglio Federale e tutta la Federazione Italiana Pallavolo si stringono attorno alle famiglie colpite da questa terribile tragedia.