Il presidente Manfredi alla Festa della Pallavolo veneta

L’elegante cornice del Teatro Comunale di Vicenza ha accolto lunedì sera la seconda Festa della Pallavolo Veneta, una serata di gala che ha mandato in passerella tutto il meglio del nostro movimento pallavolistico: a qualcuno sarà sembrata una serata inedita, in realtà si tratta della seconda edizione per un evento che ritorna a distanza di tre anni (causa pandemia) dalla prima storica edizione che si era celebrata a Padova nel settembre del 2019. Tre anni dopo sono cambiati senza dubbio tanti protagonisti ma in comune le due serate hanno avuto senza dubbio un minimo comun denominatore: l’infinita e sconfinata passione della nostra regione per uno sport che trova nel Veneto una delle principali fucine di talenti d’Italia, dove per talenti si intendono non solo gli atleti di ogni genere ed grado ma anche tecnici competenti, dirigenti preparati e tifosi appassionati. Presentatore della serata, come tre anni fa, Massimo Salmaso, la voce della pallavolo veneta, come sempre bravissimo a trascinare il folto pubblico presente nel corso di una serata indimenticabile che ha celebrato i grandi protagonisti della pallavolo veneta premiando società, squadre e atleti vittoriosi a livello regionale e nazionale con la maglia del proprio club o con quella della selezione regionale.

La Festa della Pallavolo veneta ha celebrato così le sue eccellenze alla presenza di tanti ospiti come il presidente federale Giuseppe Manfredi e il suo vice Adriano Bilato che, dopo gli onori di casa fatti dal Presidente della Fipav Veneto Roberto Maso, hanno dato vita alla prima “tavola rotonda” della serata insieme a due guru del volley del calibro di Marco Mencarelli e Michele Zanin. Nel bel mezzo di una piacevole chiacchierata la grande sorpresa della serata ovvero il collegamento a distanza con Fefè De Giorgi: l’allenatore, reduce dalla straordinaria vittoria ai campionati del mondo con la sua Nazionale, ha salutato la platea e fatto il suo in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione sportiva strappando più di qualche risata alla platea in un simpatico duetto telefonico con Massimo Salmaso.

Dopo la sfilata delle squadre premiate per aver vinto il campionato regionale, passando quindi dalla C alla B e dalla D alla C, la seconda tavola rotonda ha portato sul palco Roberta Carraro, palleggiatrice dell’Imoco Conegliano, Davide Saitta, palleggiatore della Pallavolo Padova e Andrea Puecher, miglior arbitro di Superlega 2021-22 nonché responsabile degli Ufficiali di gara della Fipav Veneto. Terminato l’interessante confronto a tre, si sale di livello con le premiazioni di carattere nazionale ovvero delle squadre che sono passate dalla B alla A, ovvero lo Spakka Volley e il Monselice Volley, e con il riconoscimento alla società Imoco per i due scudetti vinti la passata stagione ovvero quello dell’Under 18 e soprattutto il quinto storico tricolore della Prosecco Doc Imoco.

Dopo il meritatissimo riconoscimento a Michele Zanin, che viene richiamato sul palco per ritirare il premio al termine della sua lunga attività da Coordinatore Tecnico regionale, sono arrivati i riconoscimenti ai protagonisti del futuro del nostro sport ovvero ai ragazzi e alle ragazze delle rappresentative regionali del Veneto, presentate con grande orgoglio da Francesco Pozzani, Consigliere referente per le selezioni indoor, dopo aver festeggiato il 4° posto nel torneo femminile e soprattutto il 1° posto nel Trofeo delle Regioni, due risultati che confermano una volta di più come la nostra regione sia un’autentica superpotenza a livello giovanile. Dulcis in fundo è toccato al Consigliere responsabile del settore beach volley della Fipav Veneto, Andrea Garghella, invitare sul palco i migliori talenti veneti del beach volley ovvero le atlete e gli atleti che sono arrivati a podio nei rispettivi campionati nazionali di categoria. La foto di gruppo dei nostri giovani beachers è l’ultima cartolina da Vicenza prima della foto di gruppo finale dello staff della Fipav Veneto capitanato dal Presidente Roberto Maso. La Festa della Pallavolo veneta si chiude con il lungo e sentito applauso dei circa 300 presenti.