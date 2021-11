Il presidente Manfredi in visita al comune di Marsicovetere

Il presidente Giuseppe Manfredi ha fatto visita ieri al Comune di Marsicovetere, dove è stato omaggiato con una targa in ricordo del Campionato Europeo under 18 maschile, svoltosi lo scorso anno proprio nella cittadina della Basilicata e a Lecce. Il numero uno federale è stato accolto dal sindaco del comune di Marsicovetere Marco Zippari, dall’assessore Michele Varalla e dal il presidente del CR Basilicata Enzo Santomassimo.

Nel corso dell'incontro il presidente Manfredi ha ringraziato l'amministrazione locale per il grande lavoro svolto durante il Campionato Europeo under 18, manifestazione pienamente riuscita e coronata dalla vittoria degli azzurrini di Vincenzo Fanizza.