Il presidente Manfredi in visita al Cr Lombardia

Questa mattina il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi è stato in visita presso il Comitato Regionale Fipav Lombardia, la prima dopo la sua elezione. Il numero uno della Fipav è stato ricevuto da Piero Cezza, presidente del CR, e all’incontro ha partecipato anche Massimo Sala, presidente del Comitato Territoriale Fipav Milano Monza Lecco.

Nel pomeriggio il presidente Manfredi si è recato presso l’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano dove si è tenuta la vaccinazione della Nazionale Seniores Femminile, per poi prendere parte al Consiglio Nazionale del CONI, che precede quello elettivo, in calendario domani alle ore 10 al Circolo Tennis Milano Alberto Bonacossa.