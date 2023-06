Il PVE a Caorle in vista dei Campionati Europei

Proseguono a ritmo spedito i preparativi per i Campionati Europei di sitting volley, in programma a Caorle (VE) dal 9 al 16 ottobre 2023. Lo scorso week end il Presidente del ParaVolley Europe Branko Mihorko e il delegato tecnico arbitrale Wolfgang Schimdt, accompagnati dal vicepresidente federale Adriano Bilato e dagli organizzatori, hanno effettuato la visita d’ispezione finale agli impianti e agli hotel di Caorle che ospiteranno squadre e addetti ai lavori. Ai Campionati Europei di Sitting Volley maschili e femminili, che per la prima volta si terranno in Italia, parteciperanno 12 squadre maschili e 10 squadre femminili.

Nel corso della visita, i dirigenti del PVE hanno avuto modo di apprezzare il pittoresco borgo e la piccola Venezia stracolma di turisti. A livello logistico la rassegna continentale si terrà nel bellissimo Palasport di Caorle Valter Vicentini, dove verranno allestiti tre campi da gioco, mentre altri tre campi d’allenamento saranno predisposti all’interno dell’impianto Nova Caorle.

Al termine della due giorni il presidente del ParaVolley Europe e il delegato tecnico arbitrale Schimdt hanno fatto i complimenti alla Federazione Italiana Pallavolo e al comitato regionale Veneto per la proposta finale, riguardante gli impianti, le strutture alberghiere e le distanze tra gli stessi

La delegazione del PVE è stata salutata anche dall’Assessore allo Sport di Caorle, Mattia Munerotto, che ha ribadito la massima disponibilità da parte di tutta l’amministrazione locale per l’organizzazione dell’evento.

Nelle prossime settimane la macchina organizzativa federale, coadiuvata dai comitati, andrà avanti con il percorso lavorativo impostato, con l’obiettivo di organizzare nel migliore dei modi i Campionati Europei di sitting volley 2023.