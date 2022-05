Il Sitting Volley come veicolo di inclusione, successo a Massafra e Lecce per il progetto "Lo Sport come mezzo di.."

Sono stati Guido Pasciari, coordinatore tecnico nazionale per la disciplina del Sitting Volley e Alessandra Vitale, atleta della nazionale femminile di Sitting Volley, i protagonisti della tappa del progetto del CR FIPAV Puglia "Lo Sport come mezzo di.." che lo scorso 11 e 12 maggio rispettivamente presso il Liceo De Ruggieri di Massafra e presso l'Istituto Fermi di Lecce. Di fronte ad oltre un migliaio di studenti, presenti tra i due appuntamenti, si è parlato di inclusione e di quanto una disciplina come il Sitting Volley racchiuda perfettamente questo valore. E dal focalizzare questo valore si è passati subito alla pratica con Alessandra Vitale, atleta della nazionale di Sitting Volley, che ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali, in una partita di Sitting Volley e ha così commentato l'appuntamento pugliese: "Il Sitting Volley è semplicemente la pallavolo che si gioca da seduti, a terra, e noi ex atleti di pallavolo che purtroppo nel nostro percorso di vita abbiamo avuto qualche piccolo imprevisto e quindi qualche piccolo incidente abbiamo riscoperto la nostra passione con il Sitting Volley. Ad essere coinvolti sono disabili, amputati o anche chi ha avuto qualche malattia debilitante. Il Sitting Volley è uno sport inclusivo. Nei tornei per club tante volte atleti disabili e normodotati giocano insieme, il vero significato di questo sport è proprio l'inclusione.

L'impegno della Federazione è stato rilevante al fine di portare in Italia nel 2011 questa disciplina, nata in Olanda nel 1950. Questo impegno ha portato oltre alla nascita delle nazionali maschile e femminile, anche un importante processo di promozione portato avanti nelle piazze, nelle scuole con il coinvolgimento di atleti disabili e normodotati in una serie di eventi organizzati in questi anni. Il mio impegno da ambasciatrice del Sitting Volley è di andare in giro, far sedere la gente per terra e giocare trasmettendo la mia passione per il Sitting Volley. Anche qui in Puglia quindi abbiamo cercato di diffondere il più possibile questa disciplina, portando avanti quello che facciamo da anni in giro per l'Italia".

Il progetto "Lo Sport come mezzo di.." da appuntamento alla prossima tappa che tratterà il tema della Legalità prima di tuffarsi nel divertimento dei più piccoli insieme ad Andrea Lucchetta a Bari il prossimo 11 giugno per poi concentrarsi sull'evento clou del mese di luglio, gli Europei U21 femminili che si giocheranno in Puglia.

Le interviste video:

Guido Pasciari QUI

Alessandra Vitale QUI