Il tecnico Vincenzo Fanizza al seminario sulla pallavolo giovanile dell’Università del Salento

Terzo appuntamento di approfondimento sul tema dei settori giovanili sportivi per l'Università del Salento in programma venerdì 10 luglio alle ore 15 on line. Il Seminario, dal titolo "L'importanza dei settori giovanili nello sport di oggi", coinvolgerà il mondo della pallavolo in un incontro nel quale si parlerà dell'importanza del movimento giovanile pallavolistico in un parallelo col mondo universitario. Interverrà il tecnico della nazionale U18 maschile Vincenzo Fanizza, impegnato in questi giorni in Salento nel collegiale di preparazione in vista degli Europei di categoria in programma tra Lecce e Marsicovetere dal 4 al 13 settembre, e il presidente del CT FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni. Tra gli ospiti anche il tecnico salentino Camillo Placì.

Sarà possibile partecipare all'incontro tramite piattaforma zoom con i seguenti parametri: Link (https://bit.ly/3eSswyR), ID (830 9423 6774), Password (551769).

Il seminario, che sarà introdotto dal rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice, sarà inoltre trasmesso in diretta facebook sulla pagina "Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche Università del Salento" (http://bit.ly/2NXbbZz).