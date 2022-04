Il vice presidente FIPAV Luciano Cecchi incontra il Presidente della Regione Molise

Il vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo Luciano Cecchi, accompagnato dal Direttore Tecnico del Settore Giovanile Maschile Julio Velasco, ha incontrato questa mattina a Campobasso presso la sede del Consiglio Regionale del Molise il Presidente della Regione Donato Toma e il presidente di FIPAV Molise Gennaro Niro.

La città di Campobasso, scelta come sede per l’ultimo collegiale della nazionale under 18 maschile in vista del torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria, sarà anche la sede della finale nazionale giovanile under 15 maschile in programma dal 7 al 12 giugno.