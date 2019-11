Inaugurata la nuova sede del CR Basilicata

Ieri a Potenza, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Comitato Regionale Basilicata, alla quale erano presenti il presidente Pietro Bruno Cattaneo e il vice presidente Giuseppe Manfredi. A fare gli onori di casa il presidente del CR Basilicata Enzo Santomassimo e l’Assessore allo Sport del Comune di Potenza Patrizia Guma.

Una presenza, quella di Cattaneo e Manfredi, volta a testimoniare l’attenzione verso il territorio e la vicinanza tra il vertice e le realtà locali.

In questo senso le parole del presidente Cattaneo, che ha esordito sottolineando quest’aspetto: "Per noi la realtà territoriale, composta da Comitati Territoriali e Comitato Regionale è fondamentale. La vicinanza fisica e di visioni tra il vertice e le realtà che permettono l’attività sportiva a livello locale caratterizza il nostro modo di intendere la Federazione. In questa direzione, la scelta da parte mia e del vice presidente Manfredi di essere presenti in una serata così speciale per la pallavolo in Basilicata”.

Prima del taglio del nastro sono state ricordate tre figure legate al mondo della pallavolo scomparse nel corso del 2019, Aldo Pietrafesa (il caso ha voluto che l'inaugurazione cadesse proprio nel giorno del suo compleanno), dell'ex Presidente Lorenzo Delfino senza dimenticare anche la tragica e dolorosa scomparsa della giovanissima Marisol Lavanga.