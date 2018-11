Inaugurata la nuova sede del CR Sicilia e del CT di Palermo

La pallavolo siciliana ha una nuova casa. E’ stata infatti inaugurata questa mattina la sede del Comitato Regionale FIPAV Sicilia e del Comitato Territoriale di Palermo di via Camillo Camilliani 158/A.

Il taglio del nastro, affidato al Presidente Federale Bruno Cattaneo, al Vice Presidente Vicario Giuseppe Manfredi, al Consigliere Federale Davide Anzalone, al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e al Presidente Regionale Giorgio Castronovo, nonostante la pioggia, ha regalato ai numerosi presenti grande sorrisi, perché come affermato dal Presidente Cattaneo il volley della Sicilia ha bisogno di nuova linfa e stabilità ed iniziare da una nuova location sembrerebbe proprio un buon punto di partenza.

Il Sindaco Orlando, facendo il punto su quella che è la difficile situazione degli impianti in città, ha comunicato che il palazzetto di Fondo Patti, nel quale sono stati già avviati i lavori per il rifacimento del tetto, a febbraio del 2020 verrà consegnato al CONI che dovrà poi occuparsi di ultimare i lavori, per poter restituire alla città una struttura abbastanza capiente per poter ospitare grandi eventi e poter riportare a Palermo non solo la Nazionale Italiana ma magari una squadra di club di A1. Visibilmente emozionati i padroni di casa, sia il presidente Castronovo che il presidente Mormino che come sempre saranno a disposizione delle società isolane e palermitane.

Presenti oltre ad alcuni esponenti delle società siciliane e palermitane, i Consiglieri Regionali, i Presidenti Territoriali, alcuni arbitri ed anche gente del quartiere.