Incontri istituzionali in Toscana e Sardegna per il presidente Manfredi

Giornate di incontri istituzionali per il presidente Giuseppe Manfredi, ieri impegnato in Toscana e oggi in Sardegna. Mercoledì il numero uno federale ha incontrato a Firenze i rappresentanti del Comune e della Regione Toscana, parlando soprattutto dei Campionati Europei 2023. Manfredi ha poi visitato il nuovissimo Palazzo Wanny, impianto ultramoderno dedicato alla pallavolo.

Questa mattina poi il presidente Fipav è volato a Cagliari per una riunione con l'Assessore al Turismo della regione Sardegna. Nel corso del meeting si è discusso di possibili progetti comuni e dell'opportunità di organizzare futuri eventi sul territorio sardo.