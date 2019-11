Julio Velasco incontra i tecnici della regione Friuli Venezia Giulia

Dopo il successo riscontrato in Sicilia la settimana scorsa, proseguirà in Friuli Venezia Giulia il ciclo di incontri con i tecnici delle società da parte del Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco, che ha fatto il suo arrivo a Trieste nella giornata di oggi. Motivazioni e stimoli sono state le parole chiave dello scorso fine settimana in Sicilia, ma gli stessi concetti verranno proposti e applicati anche in Friuli Venezia Giulia. Questi incontri, non sono da considerarsi come un corso di aggiornamento, ma come una possibilità di confronto con i tecnici delle realtà locali.