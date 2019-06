È tutto pronto per le finali delle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni 2019 in Friuli Venezia Giulia. La gara valida per il 1°-2° posto femminile tra Veneto e Lazio in programma alle ore 9 e 1°-2° posto maschile tra Puglia e Veneto in programma alle ore 11 sono visibili in diretta streaming sul canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo .

