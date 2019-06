Kinderiadi – Trofeo delle Regioni 2019: trionfano le ragazze del Veneto e i ragazzi della Puglia

Lignano Sabbiadoro. Veneto e Puglia sono le due selezioni vincitrici della 36esima edizione delle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni 2019 tenutasi in Friuli Venezia Giulia.

Nella finale femminile 1°-2° posto disputatasi al palasport Bell’Italia, la formazione giallorossa ha battuto le campionesse uscenti del Lazio con il punteggio di 3-1, tra una cornice di pubblico degna della migliore pallavolo grazie alle tante presenze sugli spalti. Il Veneto si piazza così sul gradino più alto del podio dopo l’ultimo successo ottenuto nel 2016. Per quanto riguarda l’incontro, dopo i primi due set dominati dal Veneto, il Lazio ha provato a reagire cercando nel terzo parziale di tenere il passo delle avversarie e conquistando il set con il punteggio di (25-19). Nella quarta frazione però la rappresentativa veneta è tornata in cattedra chiudendo il match con il punteggio di 25-19. Sul gradino più basso del podio sono salite le ragazze della Lombardia che hanno battuto 2-0 l’Emilia Romagna.

Nella finale maschile la Puglia si è imposta 3-2 sul Veneto al termine di una gara molto combattuta che ha offerto spettacolo per il pubblico presente. Dopo il primo set vinto dai veneti (25-23) la formazione pugliese ha espresso un buon gioco riuscendo a conquistare il secondo e terzo set. Nel quarto il Veneto si è rifatto sotto chiudendo in proprio favore il set (25-17) e impattando la situazione sul 2-2. Nel quinto e deciso parziale le ostilità si sono chiuse sul 15-13 in favore della selezione under 16 guidata da Vannicola che ha così potuto festeggiare questo importante successo. Terzo posto per il Trentino che nella finale 3°-4° posto ha battuto l’Emilia Romagna con il punteggio di 2-0.

Risultati 1° - 2° posto

Femminile: Veneto – Lazio 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-19)

Maschile: Puglia – Veneto 3-2 (23-25, 25-22, 25-18, 17-25, 15-13)

Classifica femminile: 1. Veneto, 2. Lazio, 3. Lombardia, 4. Emilia Romagna, 5. Piemonte, 6. Friuli Venezia Giulia, 7. Abruzzo, 8. Toscana, 9. Marche, 10. Sicilia, 11. Umbria, 12. Trentino, 13. Calabria, 14. Liguria, 15. Puglia, 16. Campania, 17. Alto Adige, 18. Valle d’Aosta. 19. Sardegna, 20. Molise, 21 Basilicata.

Classifica maschile: 1. Puglia, 2. Veneto, 3. Trentino, 4.Emilia Romagna, 5.Liguria, 6. Piemonte, 7. Lombardia, 8. Marche, 9. Basilicata, 10. Toscana, 11. Sicilia, 12. Calabria, 13. Umbria, 14. Campania, 15. Lazio, 16. Friuli, 17. Abruzzo, 18. Alto Adige, 19. Sardegna, 20. Molise, 21. Valle d’Aosta.

I premi individuali

Migliori palleggiatori: Nicol Del Federico (Veneto); Mattia Boninfante (Veneto)

Miglior libero: Emma Ribechi (Lazio); Gabriele Laurenzano (Puglia)

Miglior centrale: Valentina Cantalupi (Lombardia); Cosimo Balestra (Puglia)

Miglior attaccante: Marina Giacomello (Veneto); Raul Parolari (Trentino)

Mvp: Manuela Ribecchi (Lazio); Luca Porro (Liguria)