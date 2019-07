Kinderiadi-Trofeo delle Regioni di beach volley 2019: Veneto e Liguria Campioni d’Italia

Sono Veneto e Liguria le selezioni vincitrici della 16esima edizione delle Kinderiadi ​- Trofeo delle Regioni di beach volley 2019 svoltosi a Cagliari. Nel settore femminile dopo il successo del 2017 a Casal Velino e lo scorso anno a Porto San Giorgio, il Veneto con la coppia Cammillucci-Franzoso ha battuto 2-1 (16-21, 21-18, 15-10) l’Emilia Romagna 1, team composto da Fontemaggi-Mennecozzi. Nel tabellone maschile la Liguria con la coppia Arboscello-Barbero sale per la prima volta sul gradino più alto del podio, dopo aver superato 2-1 (21-12, 15-21, 15-10) i rappresentanti dell’Emilia Romagna Cantagalli-Negri. Veneto e Liguria quindi si aggiudicano il Titolo di Campione d’Italia Under 18 e una wild card valida per le finali del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley in programma a Caorle dal 23 al 25 agosto.

Sul gradino più basso del podio, nel tabellone femminile è salita la Lombardia con la coppia Aquilino-Ducoli che ha superato nella finale 3°-4° posto l’Emilia Romagna 2 formazione composta da Gottardi-Panciroli con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-8), mentre sul fronte maschile sono stati i ragazzi della Toscana (Nuti-Rossi) ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo superando 2-1 (21-18, 20-22, 15-7) i friulani Mignano-Paludet.

Risultati torneo femminile:

Finale 1°-2°posto: Veneto – Emilia Romagna 1 2 -1 (16-21, 21-18, 15-10)

Finale 3°-4° posto: Emilia Romagna 2 – Lombardia 0 -2 (14-21, 8-21)

Risultati torneo maschile:

Finale 1-2° posto: Liguria – Emilia Romagna 2 -1 (21-12, 15-21, 15-10)

Finale 3°-4° posto: Toscana – Friuli 2- 1 (21-18, 20-22, 15-7)

Classifica finale

Femminile: 1. Veneto; 2. Emilia Romagna; 3. Lombardia; 4.Emillia Romagna 2; 5.Abruzzo,Liguria; 7. Marche,Piemonte; 9. Lazio, Sicilia, Toscana, Sardegna; 13. Campania, Puglia, Calabria, Alto Adige; 17. Trentino, Molise, Sardegna 2, Friuli, Basilicata.

Maschile: 1. Liguria; 2. Emilia Romagna; 3. Toscana; 4. Friuli; 5. Marche, Campania; 7. Lombardia, Lazio; 9; Veneto, Trentino, Puglia, Piemonte; 13. Sicilia, Calabria, Alto Adige, Umbria; 17. Abruzzo, Molise, Sardegna 2, Sardegna 1.

Albo d’Oro:

Femminile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Veneto; 2006 Sicilia; 2007 Veneto; 2008 Marche; 2009 Emilia Romagna; 2010 Abruzzo; 2011 Piemonte; 2012 Veneto; 2013 Lazio; 2014 Lombardia; 2015 Marche, 2016 Abruzzo, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Veneto.

Maschile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Puglia; 2006 Emilia Romagna; 2007 Puglia; 2008 Lazio; 2009 Trentino; 2010 Veneto; 2011 Veneto; 2012 Emilia Romagna; 2013 Trentino; 2014 Marche; 2015 Abruzzo; 2016 Marche, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Liguria.

Per tutte le informazioni è disponibile il sito ufficiale della manifestazione QUI