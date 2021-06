L’attività delle Nazionali giovanili nell’estate 2021

Sono stati resi noti i programmi di lavoro delle nazionali giovanili per l’estate 2021. Per quanto riguarda l’attività femminile saranno tre le nazionali al lavoro: Nazionale Under 20, Under 18 e Under 16 impegnate rispettivamente nei Campionati Mondiali U20 (9-18 luglio in Belgio e Olanda), Mondiale U18 (20-29 settembre in Messico) e nei Campionati Europei U16 (10-18 luglio in Ungheria e Slovacchia).

Parallelamente all’attività femminile, ci sarà anche quella maschile con altrettante squadre impegnate: Under 21, Under 19 e Under 17 in campo, rispettivamente, nei Campionati Mondiali U21 (22 settembre-3 ottobre in Italia), Campionati Mondiali U19 (24 agosto-2 settembre in Iran) e Campionati Europei U17 (10-18 luglio in Albania).

Di seguito il dettaglio dei programmi* di lavoro per ciascuna squadra

Nazionale Under 20 femminile

Le azzurrine lavoreranno tra Milano e Chiavenna in preparazione dell’evento clou stagionale: la rassegna iridata.

Il programma

1-13 giugno collegiale con stage internazionale con Olanda a Milano

16-20 giugno collegiale Milano

21-26 giugno collegiale con stage internazionale con Polonia a Chiavenna (SO)

29 giugno-6 luglio collegiale

7 luglio partenza per Belgio/Olanda (a seconda della sede di gioco dell’Italia nella rassegna iridata).

Nazionale Under 18 femminile

Il lavoro delle azzurrine in vista dei Campionati Mondiali Under 18 inizierà il 6 luglio con uno stage di selezione a Milano.

Il programma

6-13 luglio stage di selezione Milano

14-22 luglio collegiale Milano

27 luglio-4 agosto collegiale Milano

5-12 agosto collegiale con stage internazionale Chiavenna (SO)

17-27 agosto collegiale con stage internazionale con Russia a Milano

31 agosto-10 settembre collegiale Milano

13-14 settembre collegiale

15 settembre partenza per il Messico

Nazionale Under 16 femminile

La selezione Under 16, che vedrà nei Campionati Europei in programma in Ungheria e Slovacchia il momento clou della stagione, lavorerà tra Milano e Chiavenna per prepararsi al meglio a questo importante appuntamento.

Il programma

5-17 giugno collegiale Chiavenna (SO)

20-30 giugno collegiale con stage internazionale con Repubblica Ceca Milano

4-6 luglio collegiale Milano

7 luglio partenza per Slovacchia/Ungheria

Nazionale Under 21 maschile

La nazionale Under 21 lavorerà tra Caorle (VE) e Boario (BS) prima della partenza per il collegiale in Sardegna, antecedente i Campionati Mondiali di categoria in programma dal 22 settembre al 3 ottobre.

Il programma

2 giugno fine collegiale Caorle (VE, iniziato il 17 maggio)

6-25 giugno collegiale Boario (BS)

5-22 luglio collegiale Boario (BS)

26 luglio-12 agosto collegiale Boario (BS)

20 agosto-6 settembre collegiale

10-21 settembre collegiale in Sardegna



Nazionale Under 19 maschile

Il lavoro degli azzurrini in vista della rassegna iridata in programma in Iran tra fine agosto e i primi di settembre si svolgerà a Camigliatello Silano (CS).

Il programma

12-31 luglio collegiale con stage internazionale con Iran a Camigliatello Silano (CS)

4-19 agosto collegiale con stage internazionale con Francia e nazionale Under 21

20 agosto partenza per l’Iran

21-23 agosto stage con la nazionale iraniana



Nazionale Under 17 maschile

Il lavoro degli azzurrini prima della rassegna continentale di categoria, in programma in Albania dal 10 al 18 luglio, si svolgerà in Puglia.

Il programma

21 giugno-9 luglio collegiale in Puglia

26 luglio-8 agosto collegiale Vigna di Valle (RM)

16 agosto-6 settembre collegiale Vigna di Valle (RM)

*Ulteriori aggiornamenti e informazioni sulle attività delle squadre verranno comunicati non appena disponibili.