La Basilicata accoglie il Gioca Volley S3 in Sicurezza: presentata la tappa di Tito (PZ)

Il Gioca Volley S3 in Sicurezza riparte dalla Basilicata. Il polo fieristico di Tito, a due passi da Potenza, domani ospiterà la quarta tappa del tour della schiacciata e della sicurezza Ferroviaria. I dettagli del progetto, ideato e organizzato da Ansf, Polfer e Fipav con il supporto dello storico partner, Kinder Joy of Moving, sono stati ufficialmente presentati ad istituzioni e media presso la sala stampa dell’EFAB (Ente Fiera Autonomo Basilicata) a poco meno di ventiquattro ore dallo start della grande festa di sorriso, schiacciata e sicurezza ferroviaria. “Provare a comunicare concetti chiari, semplici e in modo divertente – ha esordito Antonio Pagano delle Relazioni Istituzionali dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria - per migliorare l’approccio al mezzo ferroviario dei più giovani è il compito dell’Ansf. Grazie alla Fipav ed alla sua straordinaria capacità di coinvolgimento sul territorio, riusciamo a farlo abbinando i nostri input a quelli propriamente ludici del Volley S3 ottenendo uno straordinario riscontro tra i giovanissimi partecipanti. Anche in Basilicata vivremo una giornata di festa con migliaia di ragazzi che si ritroveranno sottorete per divertirsi imparando”. Al fianco dell’Ansf scenderanno in campo anche gli agenti della Polfer rappresentati in conferenza dalla Vice Dirigente della Polizia Ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise, Daniela Poduti Riganelli: “Siamo pronti a vivere una nuova giornata all’insegna dello sport, delle regole e della sicurezza ferroviaria – ha dichiarato Daniela Poduti Riganelli -. Siamo certi che ancora una volta il tridente Ansf-Polfer-Fipav riuscirà a fare breccia nelle menti e nei cuori dei più giovani portando loro un messaggio di legalità e soprattutto di vita. Lavorare con i più piccoli, parlare di corretto approccio al mezzo ferroviario così presto, con un linguaggio tanto semplice quanto divertente, ci consente sin da subito di educare una nuova generazione di cittadini e viaggiatori coscienziosi e consapevoli. Spesso, infatti, sono i più giovani ad esporsi al rischio di incidenti con condotte dettate da goliardia, sfida o imprudenza, come per esempio il fenomeno dei selfie sui binari.” A rendere ancor più entusiasmante la vigilia di questo nuovo appuntamento del Gioca Volley S3 in Sicurezza 2019, sono stati gli incoraggianti riscontri finora incassati dal Comitato Regionale della Fipav Basilicata da scuole ed associazioni del territorio con migliaia di partecipanti pronti a colorare l’EFAB di Tito. “Siamo soddisfatti di come l’evento abbia suscitato interesse in tutto il territorio lucano – ha ammesso il presidente del C.R. Fipav Basilicata, Vincenzo Santomassimo – ed ora non resta che tuffarci in una giornata che si preannuncia piena di contenuti ed entusiasmo. Per la Basilicata si tratterà di una prima volta e pertanto invito tutti a prendere parte ad un evento in cui sport e legalità saranno gli assoluti protagonisti”. Appuntamento fissato per domani, mercoledì 6 novembre, all’EFAB di Tito (PZ) quando dalle 9:00 alle 20:00 migliaia di giovanissimi si ritroveranno in campo con Andrea “Lucky” Lucchetta e Valerio Vermiglio, per una full immersion di sorrisi, schiacciate e sicurezza ferroviaria.