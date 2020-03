La CEV rinvia le gare delle squadre italiane

A causa del Coronavirus e in considerazione delle misure adottate dal governo italiano e dal CONI, in via precauzionale la CEV ha rinviato le partite delle squadre italiane, coinvolte nelle coppe europee. Considerando la situazione attuale, la CEV ritiene che il modo più sicuro e più appropriato di agire sia rimandare, fino a nuovo avviso, le seguenti partite:

CEV Champions League Volley 2020 – Men

Partita 5-003 | TRENTINO Itas vs JASTRZEBSKI Wegiel

Partita 5-004 | JASTRZEBSKI Wegiel vs TRENTINO Itas

Partita 5-006 | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs Fakel NOVY URENGOY

CEV Champions League Volley 2020 – Women

Partita 5-301 | Fenerbahce Opet ISTANBUL vs Igor Gorgonzola NOVARA

Partita 5-302 | Igor Gorgonzola NOVARA vs Fenerbahce Opet ISTANBUL

Partita 5-305 | Savino Del Bene SCANDICCI vs Eczacibasi VitrA ISTANBUL

Partita 5-306 | Eczacibasi VitrA ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI

CEV Volleyball Cup 2020 – Men

Partita F-103 | Galatasaray HDI ISTANBUL vs Leo Shoes MODENA

Partita F-104 | Leo Shoes MODENA vs Galatasaray HDI ISTANBUL

CEV Volleyball Cup 2020 – Women

Partita 4-408 | Unet e-work BUSTO ARSIZIO vs Dinamo KAZAN

CEV Volleyball Challenge Cup 2020 – Men

Partita F-201 | Allianz Powervolley MILANO vs Sporting Club LISBOA

Partita F-202 | Sporting Club LISBOA vs Allianz Powervolley MILANO