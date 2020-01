La Finale Scudetto femminile sabato 9 maggio a Trieste

Sarà Trieste la sede della Finale Scudetto femminile 2020, il gran finale della stagione di volley femminile di Serie A. L'annuncio giunge oggi, martedì 14 gennaio, nel Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e fissa sulle agende di tutti i tifosi e appassionati un appuntamento imperdibile: sabato 9 maggio, alle ore 18.00, l'Allianz Dome ospiterà la sfida che metterà in palio il titolo di Campione d'Italia.

La partita più importante della stagione godrà di un palcoscenico altrettanto prestigioso in televisione, venendo trasmessa in diretta su Rai Due.