La grinta non basta alle azzurrine che cedono 3-1 a Busto Arsizio

Busto Arsizio. Il ritorno in campo dopo 5 settimane di stop non sorride al Club Italia CRAI che cede 3-1 (25-13, 24-26, 25-18, 25-18) nel match in trasferta con la Futura Volley Giovani. Grinta e determinazione non sono bastate alle azzurrine per superare le avversarie protagoniste di una ottima prova soprattutto in difesa. Da sottolineare l’eccellente rendimento a muro del Club Italia CRAI che con questo fondamentale ha realizzato 18 punti.

CRONACA – Per questa prima gara dopo il lungo stop agli impegni ufficiali il tecnico Massimo Bellano si affida al sestetto composto dalla diagonale Monza-Frosini, dalle centrali Graziani e Nwakalor, dalle schiacciatrici Bassi e Trampus e al libero Giuliani.

Per la formazione di casa coach Luca Chiofalo (ancora assente il primo allenatore Matteo Lucchini) schiera Michieletto, Veneriano, Latham, Carletti, G. Lualdi, Nicolini e il libero Garzonio.

Avvio equilibrato della partita con le due formazioni che procedono punto a punto (6-6). E’ Busto Arsizio a rompere gli indugi e a trovare il primo deciso allungo portandosi sul +5 (12-7). Il time out chiamato da coach Bellano non sortisce l’effetto sperato: le azzurrine non riescono a ridurre il distacco dalle avversarie che provano a scappare (18-10). Il cambio di diagonale (fuori Monza-Frosini, dentro Pellia-Ituma) e il secondo time out non cambiano l’inerzia del primo set- Sono le padrone di casa a conquistare la prima frazione 25-13.

Al rientro sul taraflex è ancora Busto Arsizio a dettare il ritmo del gioco (5-1). Con determinazione le giovani della formazione federale invertono la rotta e con un proficuo rendimento a muro e buon gioco di squadra ristabiliscono la parità (6-6). Le “cocche” provano ad allungare il passo (11-7), ma la reazione delle azzurrine non tarda ad arrivare: il break firmato da Frosini, Graziani e Gardini vale la nuova parità (13-13). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio e le due squadre si fronteggiano punto a punto (19-19). Nel finale Busto Arsizio si riporta sul +3 (24-21), le giovani del Club Italia CRAI annullano due set point e si va ai vantaggi. Questa volta sono le azzurrine a imporre il proprio gioco e a riportare in parità il conto set (24-26).

L’avvio di terza frazione targato Club Italia: le azzurrine sono incontenibili e si portano sul +5 (2-7). Le padrone di casa ritrovano il giusto assetto per arginare le giovani atlete della formazione federale, sfruttando una difesa efficacissima ristabiliscono la parità (10-10) e provano a scappare (12-10). Le azzurrine non mollano la presa e rimangono incollate alle avversarie (12-12). E’ Busto Arsizio a piazzare il break decisivo per chiudere a proprio favore il set e riportarsi in vantaggio (25-18).

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto la quarta frazione di gara con le due formazione che non sembrano riuscire a prevalere l’una sull’altra (12-12). La formazione di casa prova ad allungare il passo portandosi sul +3 (15-12). Le azzurrine faticano a rimettersi in marcia e Busto Arsizio può chiudere senza patemi set e partita.

SOFIA MONZA: “C’è sicuramente un po’ di rammarico per il risultato, ma siamo molto contente di essere tornate finalmente in campo per giocare una partita. Ce l’abbiamo messa tutta e non abbiamo mai mollato e questo deve essere il punto di partenza per affrontare le prossime gare. Questa sera le nostre avversarie hanno vinto con merito: hanno difeso benissimo e noi, ogni tanto, abbiamo invece perso la pazienza. Probabilmente la nostra sconfitta è il frutto di qualche occasione persa, come è normale che sia in una partita”.



FUTURA VOLLEY GIOVANI-CLUB ITALIA CRAI 3-1 (25-13, 24-26, 25-18, 25-18)

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Michieletto 18, Veneriano 7, Latham 7, Carletti 10, G. Lualdi 15, Nicolini 3; Garzonio (L), Vecerina 4, Zingaro 3. Ne: Badini, A. Lualdi, Sormani (L). All. Chiofalo.

CLUB ITALIA CRAI: Bassi 9, Nwakalor 8, Frosini 11, Trampus 1, Graziani 12, Monza 1; Giuliani (L), Gardini 8, Nervini 5, Pelloia, Ituma 3. Ne: Gannar (L), Marconato. All. Bellano.

ARBITRI: Roberto Pozzi e Antonio Mazzarà.

DURATA SET: 18’, 28’, 25’, 24’.

FUTURA VOLLEY GIOVANI: 11 a, 9 bs, 6 mv, 17 et.

CLUB ITALIA CRAI: 3 a, 14 bs, 18 mv, 32 et.