La long list azzurra dei 35 per la VNL 2021

Oggi è stata comunicata alla FIVB la lista delle 35 persone di delegazione della nazionale italiana maschile (28 atleti e 7 membri che comporranno lo staff) per la Volleyball Nations League 2021 che si giocherà a Rimini. La Fase Preliminare si disputerà dal 28 maggio al 23 giugno mentre la Final Four è in programma il 26 e 27 giugno.

Entro il 14 maggio l'elenco totale della delegazione verrà ridotto a 25: il numero massimo di persone per squadra al quale sarà consentito entrare nella bolla della VNL. Per il torneo maschile l'ingresso nella bolla è previsto per martedì 24 maggio, mentre le gare prenderanno il via venerdì 28 maggio.

L'Italia, che non è qualificata di diritto alla Final Four, sarà guidata nella competizione dal tecnico Antonio Valentini, assistito da Francesco Mattioli. Nel corso del torneo una sola volta (il 12 giugno) sarà consentito sostituire fino a sei membri presenti nella bolla.

I nominativi dei nuovi ingressi potranno essere scelti solo all'interno della lista dei 35 comunicata in data odierna. Il numero di modifiche al roster dovrà essere specificato due settimane prima dell’inizio della VNL.

Questo il commento del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: “La long list diramata oggi comprende un folto gruppo di atleti che successivamente verrà diviso con l’integrazione di alcuni giocatori che non figurano nell’elenco. C’è chi rimarrà all’interno del roster che disputerà effettivamente la Volleyball Nations League e chi invece effettuerà un altro tipo di preparazione. Assieme allo staff abbiamo individuato per ogni singolo giocatore una marcia di avvicinamento specifica volta ad avere il più ampio numero di atleti tra i quali scegliere i 12 per i Giochi Olimpici.

In sostanza i percorsi saranno paralleli e differenti con un unico obiettivo: “Per alcuni dei ragazzi la preparazione verterà su un elevato numero di partite giocate a livello internazionale in un’esperienza che dovrà contribuire al loro miglioramento.

Contemporaneamente, altri ragazzi prima riposeranno e successivamente torneranno al lavoro in palestra, rimanendo fuori dalla bolla, con una preparazione mirata ad ottenere la migliore condizione possibile. È evidente che i due percorsi sono stati studiati per avere, seppur con strade differenti e personalizzate, un’ampia rosa di candidature per i Giochi Olimpici.”

La lista dei 28 atleti

Luca Vettori (Leo Shoes Modena)

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)

Simone Giannelli (Itas Trentino)

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)

Filippo Federici (Vero Volley Monza)

Ivan Zaytsev (Kemerovo)

Filippo Lanza (Vero Volley Monza)

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)

Roberto Russo (Sir Safety Conad Perugia)

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)

Riccardo Sbertoli (Allianz Milano)

Oleg Antonov (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)

Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia)

Davide Gardini (Brigham Young University Volleyball)

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Daniele Lavia (Leo Shoes Modena)

Gabriele Nelli (Itas Trentino)

Luca Spirito (NBV Verona)

Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia)

Giulio Pinali (Consar Ravenna)

Oreste Cavuto (Top Volley Cisterna)

Marco Vitelli (Kioene Padova)

Lorenzo Cortesia (Itas Trentino)

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Francesco Recine (Consar Ravenna)

Mattia Bottolo (Kioene Padova)

Leandro Mosca (Allianz Milano)

Allenatore: Antonio Valentini; Vice allenatore: Francesco Mattioli.

Nota per giornalisti e media

I giornalisti e i media (comprese le troupe) interessati a effettuare interviste in presenza durante i collegiali delle nazionali italiane, previo accordo con l’ufficio stampa, oltre a utilizzare mascherine FFP2 dovranno presentare allo staff sanitario azzurro un certificato che attesti la negatività del tampone rapido (o molecolare), eseguito al massimo entro le 48 ore precedenti all'intervista.