La nazionale juniores maschile al lavoro a Ghirano di Prata (PN)

La nazionale juniores maschile si ritroverà a Ghirano di Prata (PN) dal 20 al 24 settembre per affrontare l’ultimo stage in vista della rassegna continentale in programma in Repubblica Ceca dal 26 settembre al 4 ottobre. Per gli azzurrini, impegnati in un intenso periodo di allenamenti e test match, sarà l’ultimissimo passo prima della partenza per la Repubblica Ceca. Dopo questo ritiro il tecnico Angiolino Frigoni comunicherà la lista dei dodici atleti che prenderanno parte al Campionato Europeo di categoria.

Gli atleti convocati: Paolo Porro, Tommaso Rinaldi (Modena Volley); Leonardo Ferrato, Andrea Schiro (Pallavolo Padova); Tommaso Stefani (Porto Robur Costa Ravenna); Federico Crosato, Marco Vittorio Ceolin (Volley Treviso); Alessandro Gianotti (Diavoli Rosa Brugherio); Rok Jeroncic (Calcit Volley); Federico Compagnoni (Power Volley Milano); Alessandro Michieletto (Trentino Volley); Giulio Magalini (Blu Volley Verona); Nicola Cianciotta (Materdomini Castellana); Damiano Catania (Cuneo Volley).