La nazionale under 18 maschile al lavoro al Centro Pavesi

Riprende ad allenarsi la nazionale under 18 maschile. Buona parte dei ragazzi che hanno concluso al quarto posto il Torneo Wevza 2022 a Marsicovetere (PZ) infatti, si ritroveranno domenica 27 febbraio presso il Centro Federale Pavesi di Milano, per un periodo di lavoro che terminerà martedì 1° marzo. Il gruppo azzurro lavorerà con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.

Questi gli azzurrini convocati dal CT Michele Zanin: Gabriele Mariani, Matteo Sacco, Gioele Taiwo, Lorenzo Magliano, (Vero Volley); Giacomo Selleri, Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita (Diavoli Rosa); Diego Frascio (Pallavolo Bellaria); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Pardo Mati (Pallavolo Grosseto); Giacomo Russo, Germano Latella (Volley Meta); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley); Flavio Morazzini (La Fenice); Francesco Barretta (Pallavolo Anversa).