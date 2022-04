La nazionale under 18 maschile al lavoro a Campobasso

Prosegue il lavoro della nazionale under 18 maschile. I ragazzi del commissario tecnico Michele Zanin, dopo il precedente ritiro al Centro Federale Pavesi di Milano di metà marzo, si ritroveranno da lunedì 11 a venerdì 15 aprile a Campobasso, per portare avanti un ulteriore periodo di lavoro, questa volta, insieme ai pari età della nazionale iraniana. Successivamente verrà diramata la lista degli azzurrini che partiranno alla volta di Napoli, dove, dal 21 al 24 aprile, è in programma il torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria (9-17 luglio 2022 a Tbilisi, Georgia).

Questi i sedici atleti convocati dal tecnico federale Michele Zanin: Pardo Mati (Invicta Volley Ball Grosseto), Giacomo Russo (Volley Meta), Federico Miraglia (Leverano), Giacomo Selleri, Tommaso Barotto, Pietro Bonisoli, Daniele Carpita (Diavoli Rosa); Gabriele Mariani, Gioele Taiwo, Lorenzo Magliano, (Vero Volley); Diego Frascio (Pallavolo Bellaria); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley); Flavio Morazzini (La Fenice).