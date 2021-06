La pallavolo giovanile pronta per l’evento clou della stagione: le Finali Nazionali Crai

Dopo lo stop forzato di un anno a causa della pandemia di Covid-19 ritornano le Finali Nazionali Giovanili Crai 2021 che come da tradizione rappresentano uno dei due eventi più importanti dell’attività giovanile organizzata e promossa dalla FIPAV.

Le Finali Nazionali Giovanili Crai 2021 si svolgeranno con una nuova formula, studiata dalla Fipav per garantire le migliori condizioni di sicurezza a tutte le componenti che prenderanno parte a questi campionati.

Alla fase finale parteciperanno dodici squadre per ogni categoria in gara: U15 F e M, U17 F e M, U19 F e M.

Saranno qualificate di diritto alla finale nazionale, le formazioni appartenenti alle regioni posizionate nei primi quattro posti del ranking stilato in base al numero di squadre partecipanti al rispettivo campionato di categoria. A queste si aggiungeranno i restanti otto team decretati dalle finali interregionali.

Le dodici squadre qualificate alla finale nazionale verranno quindi divise in quattro pool da tre e dopo la fase a gironi, le prime classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali che assegneranno le medaglie. Le seconde e le terze concorreranno rispettivamente per i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo.

Le sedi e le date delle Finali interregionali e Nazionali Giovanili Crai 2021*

Fase interregionale under 19 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Fase interregionale under 17 femminile: 3-4 luglio

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Fase interregionale under 15 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Qui il documento completo

Fase interregionale under 19 maschile: 26-27 giugno

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Fase interregionale under 17 maschile: 12-13 giugno

Finale nazionale under 17 maschile: 25-27 giugno, Puglia (Castellana Grotte)

Fase interregionale under 15 maschile: 26-27 giugno

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga)

Qui il documento completo

*per l’assegnazione di ciascuna sede delle Finali Nazionali, è stata data priorità di scelta ai Comitati Regionali già assegnatari nella stagione 2019-2020.