La pallavolo piange la scomparsa di Sergio Manfredi

La pallavolo italiana piange la scomparsa di Sergio Manfredi, storico dirigente che ha dedicato la sua vita alla nostra amata disciplina.

Il presidente Pietro Bruno Cattaneo, il Consiglio Federale e tutta la Federazione Italiana Pallavolo partecipano commossi al dolore della famiglia di Sergio.

Il ricordo di Sergio Manfredi da parte del CR Lombardia

Nato il 15 aprile 1932, marchigiano di origine e milanese di adozione, negli anni 70 è stato prima arbitro e poi presidente di società a Senago. Agli inizi degli anni 80 è diventato Consigliere e successivamente Presidente del Comitato Provinciale di Milano. Nel suo periodo di gestione è stato promotore di numerose iniziative volte a promuovere il nostro sport e, con i Presidenti degli altri Comitati Provinciali della Lombardia, ha dato inizio ad una vigorosa crescita sportiva e politica del nostro territorio. Nel 1988 è stato eletto consigliere Nazionale Fipav, incarico mantenuto fino al 1995. Terminato il mandato nazionale ha collaborato con il Comitato di Milano e con il Comitato Regionale della Lombardia nell’organizzazione di grandi eventi.

Per problemi di salute nel 1998 è stato costretto ad interrompere i suoi impegni di responsabilità nella pallavolo, Da Cuveglio, in provincia di Varese, dove abitava ultimamente, ha mantenuto viva la sua passione per la pallavolo rimanendo sempre in contatto con il Comitato di Milano e partecipando, come spettatore, ai vari eventi organizzati sul territorio.