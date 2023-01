La Prosecco Doc Imoco Conegliano si prende la 45a Coppa Italia Frecciarossa

In un'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con 8100 spettatori in visibilio, un'altra prova maiuscola della Prosecco Doc Imoco Conegliano contro la Vero Volley Milano è valsa la vittoria della 45^ Coppa Italia Frecciarossa 3-0 (25-17 25-23 25-19).

Protagonista Isabelle Haak, superlativa MVP con 23 punti e il 54% (!) dal campo, accompagnata dalle americane Plummer e Cook (20 punti in coppia), dalle accelerate di Lubian e dai muri di Squarcini. Quinta Coppa Italia per Conegliano, quarta consecutiva per il bicampione del mondo in carica Daniele Santarelli, e 19° titolo dal 2012, anno di fondazione della società. Ha lottato la squadra di coach Gaspari, soprattutto nei primi due set con un'ottima Jordan Thompson, autrice di 17 punti, ma la minor efficienza sia in ricezione (65% contro 43%) che in attacco (40% contro 22%) hanno pesato nell'andamento del match.

In rappresentanza della Fipav ha premiato le vincitrici il vice presidente Adriano Bilato.

IL TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-17 25-23 25-19) -

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 6, Haak 23, Robinson-cook 10, Lubian 7, Wolosz 2, Plummer 10, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf. Non entrate: Fahr, Pericati (L), Carraro, Gray, Bardaro. All. Santarelli.

VERO VOLLEY MILANO: Stevanovic 3, Orro, Larson 2, Folie 4, Thompson 17, Sylla 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Rettke 2, Stysiak 1, Negretti (L), Candi, Camera. Non entrate: Begic. All. Gaspari.

ARBITRI: Vagni, Pozzato. NOTE - Spettatori: 8100, Durata set: 22', 25', 26'; Tot: 73'. MVP: Haak.

La Roma Volley Club alza al cielo la 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa!

La Roma Volley Club è la vincitrice della 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa! In finale, la squadra di coach Cuccarini ha dovuto tirar fuori ogni briciolo di energia, fisica e mentale, per avere la meglio sulle campionesse in carica della Valsabbina Millenium Brescia, che hanno fatto il possibile, soprattutto nella splendida terza frazione finita 30-32, per un bis che sarebbe entrato nella storia. Ma guidate da una Erblira Bici da 20 punti e meritatamente MVP, le giallorosse si sono confermate fuori scala per la categoria in questo stato di forma, e con il risultato di 0-3 hanno portato a casa la prima coppa della storia della società. Bellissima la cornice di pubblico, con i tifosi delle due squadre ad animare gli scambi della partita, in attesa del gran finale di Serie A1.

A premiare la formazione vincitrice sono stati il presidente della Lega Femminile Mauro Fabris e il vicepresidente federale Luciano Cecchi.

26^ COPPA ITALIA SERIE A2 FRECCIAROSSA

FINALE – UNIPOL ARENA

Domenica 29 gennaio

Valsabbina Millenium Brescia – Roma Volley Club 0-3 (19-25 20-25 30-32).